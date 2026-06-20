Alemania remontó sobre la hora ante Costa de Marfil y se clasificó a los 16avos del Mundial 2026

Alemania logró una agónica y valiosa victoria este sábado al derrotar 2-1 a Costa de Marfil en el Estadio Toronto, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 . El héroe de la jornada fue Deniz Undav, autor de los dos goles con los que el conjunto europeo revirtió el marcador en la segunda mitad.

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El equipo dirigido por Julian Nagelsmann dominó los primeros minutos del encuentro y estuvo cerca de abrir el marcador desde el arranque. Kai Havertz tuvo una ocasión clara a los pocos segundos de juego y más tarde obligó a intervenir al arquero Yahia Fofana. Además, los alemanes vieron cómo se les anulaba un gol convertido por Aleksandar Pavlovi debido a una infracción previa sobre el guardameta marfileño.

Sin embargo, el desarrollo cambió después de la pausa de hidratación. Costa de Marfil ganó confianza y comenzó a acercarse con peligro. A los 31 minutos, una buena acción de Yan Diomande por la izquierda terminó con un remate de Amad Diallo que fue rechazado por Manuel Neuer. En el rebote apareció Frank Kessié para empujar la pelota y marcar el 1-0 para los africanos.

El gol golpeó a Alemania, que tuvo dificultades para recuperar el control del partido y dependió en exceso de las apariciones individuales de Jamal Musiala. Incluso llegó a convertir nuevamente por intermedio de Havertz, pero la acción fue invalidada por una falta previa.

En el complemento, Costa de Marfil tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero no logró aprovecharlas. Esa falta de contundencia terminó siendo decisiva. A los 67 minutos, dos de los cambios introducidos por Nagelsmann fueron protagonistas de la igualdad: Nadiem Amiri asistió a Deniz Undav, quien definió con precisión para establecer el 1-1.

Con el empate, Alemania se lanzó decididamente al ataque y encontró su recompensa en tiempo de descuento. Cuando el partido parecía encaminarse hacia la igualdad, Undav volvió a aparecer a los 93 minutos para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo alemán.

Además de la clasificación, la jornada tuvo un significado especial para Manuel Neuer. El histórico arquero alcanzó los 21 partidos disputados en Copas del Mundo y se convirtió en el guardameta con más presencias en la historia de los Mundiales, superando las 20 del francés Hugo Lloris.

Con este triunfo, Alemania selló su pasaje a los 16avos de final y llegará con tranquilidad a la última fecha del Grupo H, donde enfrentará a Ecuador. Por su parte, Costa de Marfil quedó obligada a sumar ante Curazao para mantener vivas sus chances de avanzar a la siguiente instancia.