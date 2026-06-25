Ecuador llegó al empate con Alemania y se ilusiona con lograr la clasificación: están 1 a 1

Ecuador y Alemania se enfrentan hoy en el Mundial 2026 en su tercer y último partido de la fase inicial del torneo. El encuentro se disputa en simultáneo al de Curazao y Costa de Marfil, también integrantes del Grupo E.
Ecuador necesita imponerse ante el conjunto europeo en Nueva Jersey para soñar con un boleto a los 16avos de final. Juegan desde las 17.
Ecuador y Alemania se enfrentan hoy en el Mundial 2026 en su tercer y último partido de la fase inicial del torneo. El encuentro se disputa en simultáneo al de Curazao y Costa de Marfil, también integrantes del Grupo E.
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