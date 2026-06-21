Histórico empate: Curazao frenó a Ecuador y sumó su primer punto en un Mundial

Ecuador y Curazao empataron 0-0 el sábado 20 de junio de 2026 en el Kansas City Stadium por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA.

Curazao escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística al igualar 0 a 0 frente a Ecuador por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. El seleccionado caribeño, debutante absoluto en una Copa del Mundo, consiguió así el primer punto mundialista de su historia y mantuvo vivas sus ilusiones de clasificación.

El resultado cayó como un balde de agua fría para Ecuador, que llegaba como favorito y dominó ampliamente el encuentro. La "Tri" tuvo la posesión de la pelota, generó numerosas situaciones de gol y remató 27 veces al arco rival, pero no encontró la forma de quebrar la resistencia de Curazao.

La igualdad dejó a los ecuatorianos en una situación comprometida dentro del grupo, ya que ahora necesitarán un resultado positivo ante Alemania en la última fecha para mantener chances de avanzar a la siguiente ronda. Además, el empate permitió que los alemanes aseguraran anticipadamente el primer puesto de la zona.

Para Curazao, en cambio, el 0 a 0 tuvo sabor a triunfo. Después de la dura derrota sufrida ante Alemania en el debut, el conjunto dirigido por Dick Advocaat mostró una enorme capacidad de reacción y celebró un resultado histórico que quedará grabado en la memoria de sus hinchas.

Gran parte de la explicación del empate estuvo en la actuación monumental de su arquero, Eloy Room, quien realizó 15 atajadas y sostuvo el cero en su arco durante los 90 minutos. Su desempeño fue determinante para que Curazao consiguiera el primer punto mundialista de su historia y se transformara en una de las grandes historias de la Copa del Mundo.