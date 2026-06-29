    • 29 de junio de 2026 - 18:57

    El CEF 20 de Santa Lucía consagró a las campeonas del Apertura de hockey-césped

    Los partidos del domingo dirimieron en Santa Lucía a los campeones del Torneo Apertura desde la categoría Sub 14 hasta Primera femenino.

    Festejos. En La Granja se disputaron las finales del Torneo Apertura de hockey césped.

    Festejos. En La Granja se disputaron las finales del Torneo Apertura de hockey césped.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las infraestructuras deportivas de San Juan reciben con los brazos abiertos a las familias sanjuaninas que disfrutan del deporte. En esta oportunidad, el Centro de Educación Física N°20 ubicado en La Granja de Santa Lucía albergó los partidos finales correspondientes al Apertura 2026, organizado por Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista.

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    LOS RESULTADOS

    Los encuentros se disputaron este domingo 28 de junio, desde las 9:30 horas en adelante. El resumen con los resultados fue el siguiente:

    Sub 14 A – 9:30 – Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) Turquesa 3-1 San Juan Rugby Club (SJRC) Azul. Campeón: UNSJ Turquesa.

    Sub 16 A – 11:15 - UNSJ Turquesa 1-0 SJRC Azul. Campeón: UNSJ Turquesa.

    Sub 19 A – 13:00 – Universitario Amarillo (3) 1-1 (2) UNSJ Turquesa. Campeón: Universitario Amarillo.

    Reserva – 14:45 – SJRC Azul (2) 1-1 (1) UNSJ Amarillo. Campeón: SJRC Azul.

    Primera A – 16:30 – SJRC Azul (2) 0-0 (0) UNSJ Turquesa. Campeón: SJRC Azul.

    Vale recordar que el sábado 27 en el Complejo El Palomar de la Universidad se disputaron las finales de categorías juveniles en la divisional B. Los resultados fueron los siguientes: en Sub 14 B, UVT Granate 3-1 Jockey Club; en Sub 16 B, triunfo por penales de UVT Granate ante Alfiles Negro; y en Sub 19 B, UVT Granate 0-1 Universitario Negro.

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