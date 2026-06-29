    • 29 de junio de 2026 - 13:44

    Sobre el final, Brasil logró el 2 a 1 y eliminó a Japón del Mundial 2026

    El equipo carioca remontó un partido que comenzó cuesta arriba y selló su clasificación con un gol en el cierre. Ahora espera por el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.

    Casemiro había puesto el empate parciarl con un gol de cabeza.

    Casemiro había puesto el empate parciarl con un gol de cabeza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Brasil sufrió más de la cuenta, pero logró imponerse por 2 a 1 frente a Japón y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti dio vuelta un encuentro muy exigente y confirmó su candidatura al título tras quedarse con el duelo correspondiente a los 16avos de final.

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    El seleccionado japonés sorprendió en la primera parte al abrir el marcador y complicó a una selección brasileña que dominó la posesión, pero careció de profundidad. En el complemento, Brasil reaccionó y encontró el empate gracias a un cabezazo de Casemiro, que le devolvió el impulso al conjunto sudamericano.

    Con el empate, la Canarinha intensificó la presión sobre el arco defendido por Zion Suzuki y, cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo suplementario, llegó el gol de la victoria para sellar el 2-1 y asegurar el pase de ronda.

    Con este triunfo, Brasil avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, que se disputará este martes. El equipo de Ancelotti mantiene intacta su ilusión de conquistar un nuevo título mundial.

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