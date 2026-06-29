Sobre el final, Brasil logró el 2 a 1 y eliminó a Japón del Mundial 2026

El equipo carioca remontó un partido que comenzó cuesta arriba y selló su clasificación con un gol en el cierre. Ahora espera por el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.

Brasil sufrió más de la cuenta, pero logró imponerse por 2 a 1 frente a Japón y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti dio vuelta un encuentro muy exigente y confirmó su candidatura al título tras quedarse con el duelo correspondiente a los 16avos de final.

El seleccionado japonés sorprendió en la primera parte al abrir el marcador y complicó a una selección brasileña que dominó la posesión, pero careció de profundidad. En el complemento, Brasil reaccionó y encontró el empate gracias a un cabezazo de Casemiro, que le devolvió el impulso al conjunto sudamericano.

Con el empate, la Canarinha intensificó la presión sobre el arco defendido por Zion Suzuki y, cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo suplementario, llegó el gol de la victoria para sellar el 2-1 y asegurar el pase de ronda.