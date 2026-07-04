    • 4 de julio de 2026 - 09:52

    Colombia venció a Ghana y completó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026

    Con un gol de Jhon Arias, el seleccionado cafetero se impuso 1-0 en Kansas City y se medirá con Suiza en la próxima ronda.

    Colombia - Ghana.

    Colombia - Ghana.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Colombia cumplió con los pronósticos y se convirtió en el último clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 1-0 a Ghana en Kansas City gracias a un tempranero gol de Jhon Arias y selló el cuadro completo de la fase eliminatoria.

    Leé además

    Colombia.

    Colombia empató con Portugal y terminó líder del Grupo K
    hallaron muerta a una influencer dentro de una valija

    Hallaron muerta a una influencer dentro de una valija

    El único tanto del encuentro llegó a los 14 minutos, cuando Arias aprovechó una buena asistencia de Luis Suárez para definir y darle la ventaja a los cafeteros. A partir de allí, Colombia controló el desarrollo del partido, mostró solidez defensiva y neutralizó los intentos de un equipo africano que nunca encontró los caminos para alcanzar el empate.

    El conjunto sudamericano incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque un gol de Luis Díaz fue anulado por posición adelantada. Ghana, que tuvo una de sus pocas ocasiones en el inicio con un remate lejano de Thomas Partey, terminó despidiéndose del certamen sin poder vulnerar el arco colombiano.

    Con esta victoria, Colombia avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Suiza el próximo martes en Vancouver. Además, el triunfo de los cafeteros terminó de completar el cuadro de la siguiente instancia del Mundial, que ya tiene confirmados todos sus cruces.

    De esta manera, los octavos de final quedaron conformados con los siguientes enfrentamientos:

    • Canadá vs. Marruecos
    • Paraguay vs. Francia
    • Brasil vs. Noruega
    • México vs. Inglaterra
    • Portugal vs. España
    • Estados Unidos vs. Bélgica
    • Argentina vs. Egipto
    • Suiza vs. Colombia

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Colombia.

    Colombia ganó un partido clave ante República Democrática del Congo y quedó a un paso de la clasificación

    alegria, tristeza y emociones en las mejores fotos de los dieciseisavos de final del mundial 2026

    Alegría, tristeza y emociones en las mejores fotos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Gustavo Alfaro.

    Mundial 2026: arranca la emoción de los octavos de final con dos partidazos este sábado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco Colapinto - Fórmula 1.

    Franco Colapinto terminó 12° en la Sprint del GP de Gran Bretaña: cómo continúa el cronograma

    Por Redacción Diario de Cuyo