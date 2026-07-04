Colombia venció a Ghana y completó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026

Con un gol de Jhon Arias, el seleccionado cafetero se impuso 1-0 en Kansas City y se medirá con Suiza en la próxima ronda.

Colombia cumplió con los pronósticos y se convirtió en el último clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 1-0 a Ghana en Kansas City gracias a un tempranero gol de Jhon Arias y selló el cuadro completo de la fase eliminatoria.

El único tanto del encuentro llegó a los 14 minutos, cuando Arias aprovechó una buena asistencia de Luis Suárez para definir y darle la ventaja a los cafeteros. A partir de allí, Colombia controló el desarrollo del partido, mostró solidez defensiva y neutralizó los intentos de un equipo africano que nunca encontró los caminos para alcanzar el empate.

El conjunto sudamericano incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque un gol de Luis Díaz fue anulado por posición adelantada. Ghana, que tuvo una de sus pocas ocasiones en el inicio con un remate lejano de Thomas Partey, terminó despidiéndose del certamen sin poder vulnerar el arco colombiano.

Con esta victoria, Colombia avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Suiza el próximo martes en Vancouver. Además, el triunfo de los cafeteros terminó de completar el cuadro de la siguiente instancia del Mundial, que ya tiene confirmados todos sus cruces.

De esta manera, los octavos de final quedaron conformados con los siguientes enfrentamientos: