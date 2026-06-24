Colombia ganó un partido clave ante República Democrática del Congo y quedó a un paso de la clasificación

El conjunto cafetero se impuso 1-0 en su segunda presentación en el Mundial 2026 y lidera el Grupo K junto a Portugal. Definirá su futuro en la última fecha.

La Selección de Colombia dio un paso importante hacia los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 1 a 0 a República Democrática del Congo en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K.

Tras el contundente triunfo conseguido en el debut frente a Uzbekistán, el equipo cafetero volvió a sumar de a tres y se consolidó en la parte alta de la tabla. En un partido más cerrado y disputado que el anterior, Colombia encontró la diferencia mínima necesaria para quedarse con una victoria que puede resultar decisiva en la lucha por la clasificación.

República Democrática del Congo, que había empatado con Portugal en la primera jornada, presentó resistencia durante gran parte del encuentro y complicó a los sudamericanos. Sin embargo, Colombia logró sostener la ventaja y asegurar tres puntos fundamentales.

Con este resultado, los dirigidos por el entrenador cafetero alcanzaron los seis puntos y comparten el liderazgo del Grupo K con Portugal, que horas antes goleó 5-0 a Uzbekistán. La definición de la zona quedará para la tercera y última fecha.