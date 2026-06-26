    • 26 de junio de 2026 - 10:08

    Hallaron muerta a una influencer dentro de una valija

    Tras varios días desaparecida, el cuerpo de la joven de 36 años apareció dentro de una valija en un departamento de alquiler temporal en Bogotá. Las autoridades detuvieron a un ciudadano británico como principal sospechoso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cuerpo de la modelo e influencer Natalia Villalba apareció dentro de una valija en un departamento de alquiler temporal en Bogotá, tras permanecer varios días desaparecida. Su muerte despertó gran atención mediática en Colombia y las autoridades detuvieron a un ciudadano británico como principal sospechoso del crimen.

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    La Policía encontró el cuerpo de Villalba, de 36 años, dentro de una valija en un departamento ubicado en la localidad de Chapinero. Las autoridades investigan su muerte y hasta el momento no se conocen detalles sobre las horas antes de su asesinato.

    Según medios colombianos, el cuerpo fue hallado por una empleada de limpieza, dentro de una valija en la ducha. Al parecer Natalia había alquilado el departamento durante los primeros días de junio y extendió su estadía.

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    Natalia Villalba tenía 36 años.

    Gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el edificio, la investigación pudo identificar a dos personas que permanecieron con Natalia previo a su muerte. Un ciudadano de Texas, que la acompañó hasta el 7 de junio y un ciudadano británico, identificado como Matthew Foster que ingresó el 17 y abandonó el departamento al otro día.

    La familia de Natalia Villalba denunció su desaparición poco después del 18 de junio, fecha en que la modelo e influencer dejó de responder mensajes.

    Las palabras de la madre de Natalia Villalba, influencer cuyo cuerpo apareció dentro de una valija

    Claudia Villalba, su madre habló con Noticias Caracol y contó que la última vez que hablaron fue el pasado 18 de junio: "El jueves en la tarde le escribí y ya no le llegaron mensajes, fue como a las 5:30. Al otro día le dije a mi hijo y empezamos a escribirle, a escribirle, por varias redes y nada. Mi hijo ya se preocupó y dijo ‘mami, esto ya está raro, sería que le robaron el teléfono’".

    Según informó Semana, en el departamento que se hospedaba la joven habrían ingresado al menos 15 personas durante las dos semanas que permaneció alquilado. A raíz de esto, Claudia aseguró que "creo que se tiene sospechas del último que entró, el británico; nunca ella me dijo nada, era todo normal, nunca me dijo que estaba en peligro. Nunca me dijo nada de eso".

    En esa línea, Claudia contó cómo era su hija "era diseñadora y también era modelo, tenía una pequeña empresa; me enviaba las fotos que se tomaba. Yo iba y la visitaba cuando venía a Bogotá y todo con normalidad; era una chica normal y muy buena hija".

    Yo le pido a las autoridades que por favor me ayuden a esclarecer esto, que no se quede impune. La verdad, Natalia no se merecía esto. Era mi hija mayor y demasiado buena conmigo", cerró.

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