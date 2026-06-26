Conmoción en Pocito: investigan un presunto ajuste de cuentas tras el ataque a balazos contra un hombre

La víctima, de 30 años, recibió tres disparos cuando salió de su vivienda tras un corte de luz. Permanece fuera de peligro, mientras la Justicia intenta identificar a los autores del ataque.

Un violento episodio ocurrido en Pocito es investigado por la Justicia luego de que un hombre de 30 años fuera baleado en la puerta de su vivienda por dos desconocidos. Los investigadores no descartan que el ataque haya estado motivado por un presunto ajuste de cuentas, aunque por el momento no hay detenidos.

La víctima fue identificada como Alejandro Tejada, un changarín que vive junto a su pareja en una finca ubicada sobre calle 9, a la altura del Quinto Cuartel. Según la investigación, el hecho ocurrió días atrás durante la noche, cuando un corte de energía eléctrica dejó sin luz la precaria vivienda donde reside.

De acuerdo con el relato que brindó el propio herido a los investigadores, salió a verificar qué ocurría con el suministro eléctrico y, al llegar al ingreso de la finca, se encontró con dos hombres. Sin mediar demasiadas palabras, uno de ellos abrió fuego y le efectuó tres disparos.

Los proyectiles impactaron en el tórax y el abdomen. Tras el ataque, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. A pesar de la gravedad de las heridas, su vida no corre peligro.

Si bien la víctima manifestó que el ataque pudo haber sido un intento de robo, los investigadores analizan otra línea de investigación. Vecinos de la zona señalaron que Tejada mantenía conflictos con otras personas y que era cuestionado por presuntos robos ocurridos en los alrededores, por lo que el hecho podría responder a una represalia.