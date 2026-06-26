Chimbas: un bebé de 5 meses se atragantó con leche y policías le salvaron la vida camino al hospital

El bebé perdió el conocimiento mientras era amamantado, en su casa, en Chimbas. Dos policías lo reanimaron camino a un centro de salud.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la madrugada de este viernes en Chimbas, cuando un bebé de apenas cinco meses se atragantó con leche mientras era amamantado y debió ser asistido de urgencia por efectivos policiales, quienes lograron reanimarlo durante el traslado al hospital.

El episodio ocurrió alrededor de las 0:08 en el barrio Necochea. Según informaron fuentes policiales, una mujer de 43 años pidió ayuda al advertir que su hijo se estaba ahogando y no reaccionaba.

Al lugar acudieron la subinspectora Sabrina Rodríguez y el cabo Jorge Mercado, quienes, ante la gravedad de la situación, decidieron trasladar de inmediato al bebé en un móvil policial hacia el Centro de Salud Báez Laspiur.

Durante el recorrido, los efectivos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), ya que el pequeño se encontraba inconsciente. Gracias a la rápida intervención, el bebé recuperó el conocimiento antes de llegar al centro asistencial.