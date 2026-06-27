Colombia empató con Portugal y terminó líder del Grupo K

El seleccionado cafetero igualó 0-0 con Portugal en Miami y se quedó con el primer puesto de la zona.

Colombia y Portugal empataron sin goles en la última fecha del Grupo K del Mundial 2026. El resultado favoreció al conjunto sudamericano, que finalizó como líder de la zona con siete puntos y selló su clasificación a los 16avos de final, mientras que los portugueses avanzaron como escoltas con cinco unidades.

El encuentro, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, fue intenso y con situaciones para ambos equipos, aunque ninguno logró romper el cero. Colombia fue el equipo que generó las ocasiones más claras y estuvo cerca de quedarse con la victoria sobre el final, pero un gol de Davinson Sánchez fue anulado por un ajustado fuera de juego tras la revisión del VAR.

Con James Rodríguez como conductor y Luis Díaz como una de las principales amenazas ofensivas, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo dominó varios pasajes del partido. Del otro lado, Portugal apostó a la jerarquía de Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, aunque se encontró con una sólida defensa colombiana y no pudo imponer condiciones.