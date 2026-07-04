    • 4 de julio de 2026 - 08:22

    El fútbol femenino define sus campeonas en el Barrio Atlético

    En cancha de Trinidad, el fútbol femenino de San Juan decidirá las mejores de la primera parte del año en la Liga Sanjuanina.

    Finales. El Fútbol Femenino de la Liga Sanjuanina tendrá campeonas este domingo.

    Finales. El Fútbol Femenino de la Liga Sanjuanina tendrá campeonas este domingo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga Sanjuanina de Fútbol vivirá este domingo una jornada histórica con la disputa de las finales oficiales de las categorías Sub 14, Reserva y Primera División Femenina. Una extensa jornada en el corazón del Barrio Atlético para ver la coronación de las chicas en cada categoría.

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    La jornada decisiva que se desarrollará en la cancha del Club Atlético Trinidad, del Barrio Atlético, reunirá a los mejores equipos de la temporada en una extensa programación que comenzará a las 9 y se extenderá durante todo el día consolidando al fútbol femenino como una disciplina en constante crecimiento dentro de la provincia.

    Estas instancias decisivas representan mucho más que la definición de un campeonato. Son el resultado del trabajo sostenido de clubes, dirigentes, entrenadores, familias y jugadoras que, con esfuerzo y dedicación, fortalecen el desarrollo del deporte sanjuanino.deportiva.

    AGENDA DE FINALES

    La actividad comenzará con las finales de la categoría Sub 14. A las 9 se disputará la Copa de Bronce entre 9 de Julio y Atenas; a las 10:30 será el turno de la Copa de Plata con el encuentro entre Rufrano y Alianza; mientras que desde las 12 se jugará la gran final de la Copa de Oro, que tendrá como protagonistas al clásico sanjuanino entre San Martín y Sportivo Desamparados.

    La programación continuará por la tarde con la final de la Copa de Plata de Primera División, desde las 13:30 entre 9 de Julio y Minero. Luego, a las 15:30 San Martín y Sportivo Desamparados volverán a verse las caras en la final de la Copa de Oro de Reserva. El cierre de la jornada llegará a las 17, con la gran final de la Copa de Oro de Primera División, donde Atenas enfrentará a Sportivo Desamparados.

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