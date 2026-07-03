Franco Colapinto no pasó la Q2 y largará 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la F1

El piloto argentino Franco Colapinto disputó la qualy Shootout para definir su posición en la grilla de la carrera Sprint del sábado. Hamilton logró la pole

Franco Colapinto quedó 14° en la clasificación Shootout del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 y largará lejos de los puntos en la carrera Sprint en Silverstone. Alpine no mostró su mejor versión y su compañero de equipo, Pierre Gasly, partirá en la 11° ubicación. Lewis Hamilton se quedó con la pole.

El argentino, que inició su actividad en Inglaterra con un 11° puesto en la única práctica libre —Gasly quedó 21° tras no completar una vuelta rápida limpia—, no logró sellar una buena actuación en la qualy. Tras meterse a la segunda tanda con tranquilidad, la escudería francesa optó por sacar a ambos pilotos sobre el cierre de la SQ2 para realizar un único intento con las gomas medias.

Colapinto perdió algunas décimas en la curva siete por pequeño desliz de su monoplaza y quedó 14° con una marca de 1:29.983. Gasly logró superarlo por 0.501 segundos. El francés se ubicó 11° luego de tener un registro de 0.081 segundos inferior al de Lando Norris, quien marcó el corte en la SQ2.

Lewis Hamilton dominó la jornada del viernes desde la FP1. El británico se quedó con la pole de la Sprint al frenar el cronómetro en 1:28.376, algo que le valió para superar a Andrea Kimi Antonelli por 0.011 segundos. El heptacampeón tiene la chance de recortar puntos sobre el joven italiano de Mercedes, líder del campeonato. Max Verstappen de Red Bull (3°) y Charles Leclerc de Ferrari (4°) largarán en la segunda fila.