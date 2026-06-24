Flavio Briatore habló del futuro de Franco Colapinto y reveló cuándo tomará una decisión

El asesor ejecutivo de la escudería francesa habló sobre la continuidad del piloto argentino y anticipó cuándo tomará una decisión clave de cara a las próximas carreras.

La incertidumbre sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine sigue siendo uno de los temas más comentados en la Fórmula 1. En ese contexto, Flavio Briatore, principal responsable deportivo de la escudería francesa, se refirió públicamente a la situación del piloto argentino y adelantó cuándo se conocerá una definición.

En declaraciones realizadas en la previa del Gran Premio de Austria, el dirigente italiano aseguró que aún no es momento de tomar una determinación y que el equipo continuará evaluando el rendimiento de sus pilotos antes de adoptar una decisión definitiva.

Según trascendió, Briatore considera que todavía necesita observar algunas competencias más para contar con todos los elementos necesarios antes de resolver cómo quedará conformada la estructura deportiva de Alpine.

Las versiones sobre el futuro de Colapinto se multiplicaron en los últimos días, especialmente ante los rumores que vinculan a distintos pilotos con la escudería francesa. Sin embargo, el directivo evitó alimentar las especulaciones y remarcó que la prioridad es analizar el desempeño dentro de la pista.

El piloto argentino continúa siendo una de las apuestas de Alpine a mediano plazo. Semanas atrás, Briatore había destacado públicamente su talento y su capacidad de adaptación, además de considerarlo una pieza importante dentro del proyecto deportivo del equipo.