    • 24 de junio de 2026 - 09:19

    Mundial 2026: así quedarían los cruces de 16avos de final

    Con varios grupos ya definidos y otros cerca de resolverse, empieza a tomar forma el cuadro de eliminación directa.

    Lionel Scaloni. Argentina, clasificada.

    Lionel Scaloni. Argentina, clasificada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos, el Mundial 2026 ya permite imaginar cómo serían los cruces de 16avos de final. Los resultados registrados en la segunda jornada comenzaron a perfilar el cuadro de eliminación directa y varias selecciones tienen un pie en la próxima instancia.

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    Entre los equipos que ya aseguraron su clasificación aparecen Argentina, Portugal y Colombia, que lograron dos victorias consecutivas y lideran sus respectivas zonas. La Albiceleste, impulsada por el gran momento de Lionel Messi, se instaló entre los candidatos y espera conocer a su futuro rival.

    También avanzaron selecciones que ratificaron su condición de favoritas, como Francia, Inglaterra, España y Alemania, mientras que otros combinados todavía deberán esperar a la última jornada para confirmar su lugar entre los 32 mejores del certamen.

    Si la fase de grupos terminara hoy, varios cruces de alto voltaje aparecerían en el horizonte. Algunas potencias podrían verse las caras antes de lo esperado debido a las posiciones que ocupan actualmente en sus grupos, lo que anticipa una fase eliminatoria cargada de emociones.

    Sin embargo, el panorama aún puede modificarse de manera significativa. La tercera fecha pondrá en juego los primeros puestos de varias zonas y también definirá a los equipos que accederán como escoltas, una situación clave para determinar los enfrentamientos de la siguiente ronda.

    La organización del Mundial 2026, que por primera vez cuenta con 64 selecciones participantes, incorporó una instancia de 16avos de final previa a los octavos, lo que amplió el número de cruces directos y elevó la expectativa de los aficionados.

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