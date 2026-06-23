Cómo sale Inglaterra vs Ghana en el Mundial 2026: el pronóstico según las apuestas

Inglaterra y Ghana se enfrentarán este martes, desde la 17.00, por el duelo de la segunda jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará en el Boston Stadium. Conocé quién es el candidato a ganar el partido según las casas de apuestas.
Pronóstico de Inglaterra vs. Ghana: quién gana según las apuestas
Inglaterra es el favorito para quedarse con el partido porque su victoria paga 1.22, mientras que el triunfo de Ghana paga 13.00. Además, la igualdad paga 6.50.
Esto implica que si alguien decide apostar 1000 pesos a Inglaterra y gana el encuentro de este martes, se llevaría unos 1220 pesos. En el caso de igualdad, el monto podría aumentar hasta 6500 y 13000 pesos para quienes se la jueguen por Ghana, dado que tiene menos probabilidades según los pronósticos.