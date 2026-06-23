Cómo sale Inglaterra vs Ghana en el Mundial 2026: el pronóstico según las apuestas

Las principales agencias establecieron las probabilidades para el cruce entre los Tres Leones y las Estrellas Negras. Enterate quien es el favorito en función de cuánto paga.

Inglaterra y Ghana se enfrentarán este martes, desde la 17.00, por el duelo de la segunda jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará en el Boston Stadium. Conocé quién es el candidato a ganar el partido según las casas de apuestas .

Pronóstico de Inglaterra vs. Ghana: quién gana según las apuestas Inglaterra es el favorito para quedarse con el partido porque su victoria paga 1.22, mientras que el triunfo de Ghana paga 13.00. Además, la igualdad paga 6.50 .