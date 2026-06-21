    • 21 de junio de 2026 - 19:44

    Alfredo Luto Molina: "Este equipo tiene hambre de ir por más y entusiasma"

    Alfredo Luto Molina remarcó las cualidades de Argentina en el Mundial y se detuvo en Messi íntegramente.

    luto
    Por Ariel Poblete

    Uno de los más talentosos futbolistas de San Juan, ahora entrenador consagrado y uno de los que puede opinar con autoridad es Alfredo Molina. El Luto analizó Argentina y remarcó sus cualidades pero se detuvo en Messi y su Mundial.

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    Por Ariel Poblete

    "La verdad que ver cómo respondió el equipo en el debut, nos llenó de confianza y de entusiasmo. No son fáciles los comienzos pero Argentina pasó con todo. Eso dejó claro que este grupo tiene hambre de gloria y nos hizo ilusionar a todos. Rinden todos, los que entran, los que están. Eso da seguridad para cualquier planteo y Argentina tiene de sobra argumentos. Ni hablar de Messi, del cual soy fanático y defensor siempre. Demostró que está intacto, que aún tiene algo más para darnos y eso también entusiasma. Contra Austria, el plan de partido será el mismo de siempre porque Argentina juega de una manera y eso no lo negocia, porque brilla y gana", opinó.

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