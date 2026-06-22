    • 22 de junio de 2026 - 09:45

    Argentina va por la clasificación: los partidos de este lunes en el Mundial 2026

    La Albiceleste vuelve a presentarse este lunes por la segunda fecha del Grupo J. También habrá acción en las zonas I y J con partidos que pueden empezar a definir a varios clasificados.

    Selección Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 continúa este lunes con una jornada que tendrá como principal atractivo la presentación de la Selección argentina frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará dar un nuevo paso hacia los octavos de final luego del triunfo conseguido en su debut.

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    Argentina llega al encuentro con tres puntos tras haber derrotado a Argelia en la primera jornada, mientras que Austria también ganó en su estreno al superar a Jordania. El cruce aparece como clave para definir el liderazgo de la zona y acercarse a la clasificación.

    Además del duelo de la Albiceleste, la actividad mundialista incluirá otros tres encuentros. Por el Grupo I, Francia se medirá con Irak en busca de una nueva victoria tras haber comenzado el torneo con una sólida actuación frente a Senegal. Más tarde, Noruega y Senegal protagonizarán otro partido decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados.

    La jornada se completará con el enfrentamiento entre Jordania y Argelia, también correspondiente al Grupo J. Ambos equipos necesitan sumar para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente fase del certamen.

    Con varias selecciones jugándose buena parte de sus posibilidades de clasificación, la fecha promete emociones y podría empezar a definir el panorama de algunos grupos cuando el Mundial ingresa en una etapa decisiva.

    Partidos del lunes 22 de junio

    • Argentina vs. Austria - 14 horas
    • Francia vs. Irak - 18 horas
    • Noruega vs. Senegal - 21 horas
    • Jordania vs. Argelia - 00 horas

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