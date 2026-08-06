La visita del Papa León XIV a la Argentina, en la mirada de la curia sanjuanina

La confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina ha generado un clima de profundo entusiasmo y júbilo en las comunidades religiosas de San Juan . Para los sacerdotes locales, la llegada del Santo Padre representa un acontecimiento histórico cargado de bendiciones, renovación de la fe y un fuerte mensaje de fraternidad para el pueblo argentino en su conjunto.

El Padre Andrés Rivero destacó el impacto espiritual y social que tendrá esta visita para el país: "La visita del Papa León creo que nos va a confirmar en la fe, nos va a alentar en la esperanza y nos va a ayudar a ser mejor pueblo y mejor nación. Tengo la certeza de que viene trayéndonos muchas bendiciones desde lo alto que los argentinos estamos necesitando", afirmó.

A pesar de la brevedad del itinerario oficial, el sacerdote remarcó que la visita de León XIV trascenderá los límites geográficos de los puntos de encuentro: "Conociéndolo, creo que le gustaría recorrer cada una de nuestras provincias y de nuestros municipios, pero en realidad son tres días en los que la Argentina entera va a ser bendecida desde Buenos Aires y desde Córdoba. Espero estar con él y junto a muchos sanjuaninos que vamos a ayudarlos desde la Catedral a organizar la salida para poder estar en este momento histórico".

Por su parte, el Padre José Juan García resaltó la vinculación previa del Pontífice con la región y el significado que tiene para la diócesis local: "Para mí la visita del Papa va a ser un momento de gracia y de confirmación de fe para los argentinos. Él ha estado en Buenos Aires en algunas ocasiones como superior de los Agustinos, cuando Bergoglio era Arzobispo. Con esta visita demuestra su cercanía y afecto por el pueblo argentino. Para la Iglesia de San Juan es un verdadero estímulo".

El sentido de cercanía y familiaridad también fue un eje central en la valoración del Padre Jorge Luis Carrascosa , quien definió la visita como el regreso de un padre a su propio hogar: "Siento que el Papa viene a su casa. Esta sería como la expresión más familiar, más cercana, porque él como misionero primero y después como obispo ha estado en Perú, por eso siento que viene a su casa. También como agustino ha venido en algunas oportunidades a Buenos Aires, así que es como su terruño".

El sacerdote remarcó además el entusiasmo de los sectores más jóvenes de la comunidad: "Desde que los jóvenes se enteraron de los rumores de la visita comenzaron con las indirectas: 'padre, nos tenemos que organizar'. Viene con un mensaje de paz y fraternidad, esperanzador para los jóvenes".

Preparación espiritual para la visita del Papa

En la misma línea, el Padre Alejandro Rodríguez enfatizó la necesidad de disponer el espíritu para aprovechar la estadía del vicario de Cristo: "Muy contento con la noticia de la venida del Papa León que nos trae alegría, esperanza y renovación espiritual. Para nosotros los católicos es sentir la cercanía del vicario de Cristo que viene al encuentro de esta porción de rebaño. Es un tiempo de gracia para el que nos tenemos que preparar con oración y un corazón dispuesto a recibir lo que él nos quiera transmitir".

Finalmente, el Padre José Fuentes vinculó esta visita con anteriores visitas papales que marcaron la historia reciente del país:

"Con inmensa alegría hoy amanecimos con esta buena noticia. A mí me llena de gozo recibirlo porque tuve la oportunidad de estar en la visita del Papa Juan Pablo II que caló profundamente en la vida de los argentinos, y también estuve junto al Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Por eso esta visita de León nos renueva y rejuvenece el corazón de todos".

Fuentes concluyó con una invitación abierta a toda la provincia: "Debemos orar mucho para que la presencia del Papa nos traiga la gracia que necesitamos para seguir nuestras vidas. Invito a los sanjuaninos a abrir las puertas de sus casas y de su corazón para que llegue la palabra del Santo