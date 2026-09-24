    • 24 de septiembre de 2026 - 20:41

    "Pensé que era una broma": la historia del carpintero cordobés que fabrica los sillones para la visita del papa León XIV

    Un carpintero cordobés de larga trayectoria fue elegido para fabricar los sillones exclusivos que usará el papa León XIV en su visita oficial. El artesano admitió que al principio creyó que se trataba de una broma por WhatsApp.

    &nbsp;Luis Astorga.

     Luis Astorga.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un carpintero del barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba, recibió un encargo histórico que jamás imaginó: Luis Astorga fue elegido para diseñar y fabricar los sillones que utilizará el papa León XIV durante su próxima visita a la provincia mediterránea.

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    Con más de cuatro décadas de trayectoria en el rubro, Astorga recibió la propuesta a través de un cliente que mantenía vínculos con la organización eclesiástica del evento. Aunque al principio pensó que se trataba de una broma de WhatsApp, el encargo ya se encuentra en marcha y avanza a paso firme.

    Cómo son los sillones papales y quiénes participan

    El pedido contempla la fabricación de dos unidades exclusivas, confeccionadas bajo estrictas especificaciones enviadas desde el Vaticano:

    Estructura y diseño: Las piezas son elaboradas en madera de paraíso, inspiradas en las líneas del clásico estilo Luis XV, pero adaptadas con modificaciones para otorgarles una apariencia más sobria y sencilla.

    Medidas y confort: Se respetaron rigurosamente los parámetros de altura y envergadura solicitados para garantizar la comodidad del Sumo Pontífice. Cuentan con respaldo inclinado, patas delanteras torneadas y refuerzos estructurales.

    Tapizado: El trabajo de tapicería está a cargo de un especialista colaborador. Se utiliza pana color blanco nieve, con costuras detalladas en el respaldo, asiento y apoyabrazos.

    Destino de las piezas y plazos de entrega

    Los dos sillones cumplirán funciones centrales durante los actos masivos de la visita papal:

    La misa central: El primer sillón se utilizará en la celebración litúrgica que León XIV encabezará en el predio de Fadea.

    Encuentro con religiosos: El segundo mobiliario estará destinado a la ceremonia con sacerdotes, seminaristas y consagrados en la explanada de la Catedral de Córdoba.

    Según detalló el artesano, el proyecto ya superó el 50% de avance y se estima que estará finalizado en aproximadamente dos semanas, coronando una labor artesanal que conmocionó por completo al vecindario cordobés.

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