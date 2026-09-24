"Pensé que era una broma": la historia del carpintero cordobés que fabrica los sillones para la visita del papa León XIV

Un carpintero del barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba, recibió un encargo histórico que jamás imaginó: Luis Astorga fue elegido para diseñar y fabricar los sillones que utilizará el papa León XIV durante su próxima visita a la provincia mediterránea.

"Comienza el fin de la inflación": la fuerte reacción de Javier Milei tras la media sanción en el Senado a la reforma del Banco Central

El Senado convirtió en ley la nueva Ley de Zonas Frías: se recortan subsidios al gas en más de 90 ciudades

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el rubro, Astorga recibió la propuesta a través de un cliente que mantenía vínculos con la organización eclesiástica del evento. Aunque al principio pensó que se trataba de una broma de WhatsApp, el encargo ya se encuentra en marcha y avanza a paso firme.

El pedido contempla la fabricación de dos unidades exclusivas, confeccionadas bajo estrictas especificaciones enviadas desde el Vaticano:

Estructura y diseño: Las piezas son elaboradas en madera de paraíso, inspiradas en las líneas del clásico estilo Luis XV, pero adaptadas con modificaciones para otorgarles una apariencia más sobria y sencilla.

Medidas y confort: Se respetaron rigurosamente los parámetros de altura y envergadura solicitados para garantizar la comodidad del Sumo Pontífice. Cuentan con respaldo inclinado, patas delanteras torneadas y refuerzos estructurales.

Tapizado: El trabajo de tapicería está a cargo de un especialista colaborador. Se utiliza pana color blanco nieve, con costuras detalladas en el respaldo, asiento y apoyabrazos.

Destino de las piezas y plazos de entrega

Los dos sillones cumplirán funciones centrales durante los actos masivos de la visita papal:

La misa central: El primer sillón se utilizará en la celebración litúrgica que León XIV encabezará en el predio de Fadea.

Encuentro con religiosos: El segundo mobiliario estará destinado a la ceremonia con sacerdotes, seminaristas y consagrados en la explanada de la Catedral de Córdoba.

Según detalló el artesano, el proyecto ya superó el 50% de avance y se estima que estará finalizado en aproximadamente dos semanas, coronando una labor artesanal que conmocionó por completo al vecindario cordobés.