    • 24 de septiembre de 2026 - 19:09

    "Comienza el fin de la inflación": la fuerte reacción de Javier Milei tras la media sanción en el Senado a la reforma del Banco Central

    Tras la aprobación en el Senado de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Presidente celebró la medida en sus redes sociales con la frase "Comienza el fin de la inflación", en respaldo al proyecto que busca prohibir la emisión monetaria.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras una intensa negociación política en la Cámara alta, el Senado de la Nación aprobó con modificaciones el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, impulsada por el oficialismo para restringir la emisión monetaria y blindar la estabilidad, obtuvo 46 votos a favor y 22 en contra, por lo que el texto deberá regresar ahora a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

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    Tras el aval legislativo, el presidente Javier Milei celebró la noticia a través de sus redes sociales con un contundente mensaje:

    “COMIENZA EL FIN DE LA INFLACIÓN. VLLC!”.

    Bullrich había comunicado en X la aprobación de la iniciativa y destacó su importancia para “cuidar el valor de nuestra moneda” y “el esfuerzo de cada argentino”.

    “La Ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino”, sostuvo la senadora.

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