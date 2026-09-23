Reino Unido respondió a Milei por Malvinas y defendió la explotación de recursos naturales

El Reino Unido respondió al discurso que Javier Milei pronunció ante la Asamblea General de la ONU y ratificó su posición sobre la disputa por las Islas Malvinas . En un comunicado difundido este miércoles, Londres sostuvo que no tiene dudas sobre su soberanía sobre el archipiélago y defendió el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales.

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La declaración llegó horas después de que el Presidente argentino reclamara ante Naciones Unidas la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido y calificara a Malvinas como una “causa nacional” . Milei también cuestionó a la organización internacional por no hacer cumplir sus resoluciones y advirtió que la Argentina continuará utilizando herramientas jurídicas para defender su posición frente a la explotación de recursos en el área en disputa.

En el documento, el Gobierno británico señaló que “no tiene ninguna duda” sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las zonas marítimas circundantes . Al mismo tiempo, reafirmó su respaldo al principio de autodeterminación de los habitantes de esos territorios.

Según Londres, ese derecho está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas y en los pactos internacionales sobre derechos humanos. Bajo ese argumento, sostuvo que los isleños tienen derecho a determinar su condición política y a procurar su desarrollo económico, social y cultural.

El Reino Unido también cuestionó el reclamo argentino ante los organismos internacionales. En particular, sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a las partes a negociar no modifican, según su interpretación, el derecho de autodeterminación que atribuye a los habitantes de las islas .

Como antecedente, el comunicado recordó el referéndum realizado en 2013, en el que, según los datos difundidos por Londres, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de las islas como territorio de ultramar británico, con una participación del 92%.

A partir de ese resultado, el Gobierno británico afirmó que “no puede haber diálogo sobre soberanía” si los habitantes de las islas no lo desean.

La disputa por los recursos naturales

Uno de los puntos centrales de la respuesta británica estuvo relacionado con la explotación de los recursos naturales de las Malvinas, un tema que Milei había cuestionado durante su discurso ante la ONU.

El Reino Unido sostuvo que respalda el derecho de los isleños a desarrollar esos recursos y consideró que la explotación de hidrocarburos constituye una actividad comercial legítima, regulada por las autoridades de las islas y bajo el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Además, Londres afirmó que la legislación argentina no tiene aplicación sobre las Islas Malvinas y rechazó la interpretación de Buenos Aires sobre las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU.

La administración británica también apuntó contra las medidas adoptadas por Argentina contra compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. El Gobierno de Milei ya había anunciado procedimientos sancionatorios contra empresas y personas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

En esa línea, el Reino Unido calificó como “inaceptables” los intentos de obstaculizar a empresas internacionales que participan de actividades económicas en las Malvinas y sostuvo que esas acciones representan, según su interpretación, un intento de aplicar jurisdicción argentina fuera de su territorio.

La respuesta británica se suma así al nuevo cruce diplomático entre ambos países, luego de que Milei volviera a instalar el reclamo por la soberanía de Malvinas en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El Presidente argentino pidió al Reino Unido retomar las negociaciones y cuestionó específicamente la explotación de recursos naturales en el área cuya soberanía permanece en disputa.