    • 16 de septiembre de 2026 - 14:06

    China ratificó su absoluto respaldo a la Argentina por Malvinas y pidió negociar con Reino Unido

    El embajador Wang Wei volvió a apoyar el reclamo argentino por la soberanía de las islas y destacó el respaldo mutuo entre Buenos Aires y Beijing.

    Wang Wei, embajador de China en Argentina.&nbsp;

    Wang Wei, embajador de China en Argentina. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    China volvió a expresar públicamente su respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. El embajador en Buenos Aires, Wang Wei, aseguró que Beijing acompaña la posición de la Argentina y enmarcó el pronunciamiento dentro de la relación estratégica que mantienen ambos países desde hace más de cinco décadas.

    Leé además

    La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.

    Freno judicial a Sea Lion en Malvinas: una jueza ordenó suspender las obras petroleras

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Gobierno nacional prevé algunas obras públicas como mantenimiento de rutas. 

    Presupuesto 2027: qué obras públicas incluyó el Gobierno nacional para San Juan y cuánto pretende destinar

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La declaración se produjo durante la recepción por el 77° aniversario de la fundación de la República Popular China, realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Del encuentro participaron, entre otros funcionarios argentinos, el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

    China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas”, afirmó Wang durante su discurso. El diplomático agregó que, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas hace 54 años, ambos países se brindaron “un firme apoyo mutuo” en cuestiones vinculadas con sus intereses fundamentales.

    El representante chino también relacionó la posición de Beijing sobre Malvinas con el respaldo argentino al principio de Una Sola China. “China valora la adhesión del gobierno y sociedad argentina” a ese principio, sostuvo antes de ratificar la postura de su país sobre el archipiélago.

    Una postura que China ya sostuvo ante la ONU

    El pronunciamiento no implica un cambio en la política exterior china. En junio de 2026, durante una reunión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, la delegación de China expresó su apoyo al reclamo argentino y pidió que el Reino Unido responda al pedido de retomar el diálogo para buscar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

    La cuestión tiene como uno de sus principales antecedentes internacionales la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e instó a ambas partes a avanzar mediante negociaciones. En junio pasado, el Comité de Descolonización volvió a tratar el tema con intervenciones de numerosos países.

    La posición británica continúa siendo diferente. En junio de 2026, el Gobierno del Reino Unido reiteró que considera que debe prevalecer el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas y sostuvo que no habrá negociaciones sobre soberanía sin su consentimiento.

    El vínculo entre Argentina y China

    Durante su intervención, Wang también destacó la dimensión económica de la relación bilateral. Señaló que China se mantiene como segundo socio comercial de la Argentina, además de ser un destino central de las exportaciones agroindustriales y una fuente relevante de inversiones. También mencionó el swap de monedas, proyectos de infraestructura y la cooperación tecnológica entre ambos países.

    El nuevo mensaje del embajador se suma así a los pronunciamientos que Beijing viene realizando sobre Malvinas en ámbitos bilaterales y multilaterales, donde sostiene el respaldo al reclamo argentino y plantea la necesidad de una salida negociada entre Buenos Aires y Londres.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete.

    Presupuesto 2027: Santilli acelera la negociación con siete gobernadores para buscar apoyo en el Congreso

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Gobierno espera una desaceleración de la inflación y la continuidad del superávit primario.

    Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica

    El gobernador Marcelo Orrego en la Casa de San Juan en Buenos Aires. 

    Orrego presentó la Fiesta Nacional del Sol 2026 en Buenos Aires: "Es un espacio para relacionarnos con el mundo"

    El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

    Presupuesto 2027: el Gobierno envió el proyecto a Diputados que proyecta 21,1% de inflación

    Por Redacción Diario de Cuyo