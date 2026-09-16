China ratificó su absoluto respaldo a la Argentina por Malvinas y pidió negociar con Reino Unido

China volvió a expresar públicamente su respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. El embajador en Buenos Aires, Wang Wei , aseguró que Beijing acompaña la posición de la Argentina y enmarcó el pronunciamiento dentro de la relación estratégica que mantienen ambos países desde hace más de cinco décadas.

La declaración se produjo durante la recepción por el 77° aniversario de la fundación de la República Popular China , realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Del encuentro participaron, entre otros funcionarios argentinos, el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“ China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas ”, afirmó Wang durante su discurso. El diplomático agregó que, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas hace 54 años, ambos países se brindaron “un firme apoyo mutuo” en cuestiones vinculadas con sus intereses fundamentales.

El representante chino también relacionó la posición de Beijing sobre Malvinas con el respaldo argentino al principio de Una Sola China . “China valora la adhesión del gobierno y sociedad argentina” a ese principio, sostuvo antes de ratificar la postura de su país sobre el archipiélago.

El pronunciamiento no implica un cambio en la política exterior china. En junio de 2026, durante una reunión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas , la delegación de China expresó su apoyo al reclamo argentino y pidió que el Reino Unido responda al pedido de retomar el diálogo para buscar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

La cuestión tiene como uno de sus principales antecedentes internacionales la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e instó a ambas partes a avanzar mediante negociaciones. En junio pasado, el Comité de Descolonización volvió a tratar el tema con intervenciones de numerosos países.

La posición británica continúa siendo diferente. En junio de 2026, el Gobierno del Reino Unido reiteró que considera que debe prevalecer el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas y sostuvo que no habrá negociaciones sobre soberanía sin su consentimiento.

El vínculo entre Argentina y China

Durante su intervención, Wang también destacó la dimensión económica de la relación bilateral. Señaló que China se mantiene como segundo socio comercial de la Argentina, además de ser un destino central de las exportaciones agroindustriales y una fuente relevante de inversiones. También mencionó el swap de monedas, proyectos de infraestructura y la cooperación tecnológica entre ambos países.

El nuevo mensaje del embajador se suma así a los pronunciamientos que Beijing viene realizando sobre Malvinas en ámbitos bilaterales y multilaterales, donde sostiene el respaldo al reclamo argentino y plantea la necesidad de una salida negociada entre Buenos Aires y Londres.