Presupuesto 2027: qué obras públicas incluyó el Gobierno nacional para San Juan y cuánto pretende destinar

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno nacional envió al Congreso contempla un listado de alrededor de 67 obras públicas distribuidas en distintas provincias y financiadas mediante aportes del Tesoro, préstamos internacionales y fideicomisos con asignación específica. La nómina incluye trabajos viales, acueductos, plantas potabilizadoras, edificios públicos, viviendas y obras vinculadas con infraestructura estratégica.

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La propuesta establece además un esquema de ejecución plurianual , por lo que los montos consignados no necesariamente representan el costo que se pagará o ejecutará durante 2027. El mecanismo permite asumir compromisos para ejercicios posteriores y devengar durante el año los fondos correspondientes a cada etapa de los trabajos.

Entre las iniciativas de mayor envergadura aparecen proyectos financiados mediante organismos multilaterales. El BID , por ejemplo, participa en créditos destinados a obras como el Acueducto Vipos, en Tucumán, y el acueducto y las dos plantas potabilizadoras previstas para Catamarca y Santiago del Estero.

En el caso de San Juan , el proyecto nacional incluye una única obra dentro del listado presentado: la adecuación integral del edificio sede del Juzgado Federal N°2 , ubicado en Entre Ríos Sur 282 .

Para esta intervención se prevé un importe total a devengar de 1.835.371 millones de pesos , según el detalle incorporado al proyecto presupuestario. La obra forma parte del conjunto de inversiones que la Nación contempla para distintas jurisdicciones durante el próximo ejercicio.

La inclusión de San Juan contrasta con el volumen de proyectos previstos en otras provincias. La nómina incorpora múltiples intervenciones en rutas nacionales, puentes, acueductos, edificios judiciales, viviendas, aeropuertos e infraestructura vinculada con organismos de defensa y seguridad.

Las obras viales concentran buena parte de los proyectos

Entre los trabajos de mayor monto aparecen distintas intervenciones sobre rutas nacionales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se contempla la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 5 en Mercedes, con un importe total a devengar de $74.997,440 millones, además de obras sobre puentes y cercos del ramal Constitución-La Plata de la Línea General Roca.

En La Rioja, el proyecto incluye cuatro intervenciones sobre rutas nacionales, entre ellas la recuperación y mantenimiento de la Ruta Nacional 38, con un importe total a devengar de $112.814,415 millones, además de trabajos en las rutas 76 y 38.

También aparecen proyectos importantes en Chaco, donde la recuperación y mantenimiento de la denominada Malla 405A, entre Chaco y Santiago del Estero, contempla $134.141,084 millones; en Tucumán, el Acueducto Vipos prevé $148.257,172 millones; y en Catamarca y Santiago del Estero, el acueducto y las dos plantas potabilizadoras contemplan $97.753,467 millones.

La nómina también incluye obras de infraestructura en Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Misiones, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa y Formosa, además de proyectos para la Ciudad de Buenos Aires y el territorio antártico.

Un presupuesto con compromisos para varios años

El criterio utilizado por el Gobierno implica que las obras incluidas en el Presupuesto 2027 no necesariamente quedarán terminadas durante ese ejercicio. El esquema plurianual permite devengar fondos en 2027 y establecer cuotas o importes para los años siguientes, hasta completar cada proyecto.

El proyecto presupuestario contempla así obras de distinta naturaleza y escala, desde el mantenimiento de rutas nacionales hasta grandes emprendimientos de infraestructura hídrica, ferroviaria y aeroportuaria.

Entre los proyectos de financiamiento específico también figuran préstamos por 1.200 millones de dólares para la incorporación de dos fragatas multimisión y por 2.300 millones de dólares para la adquisición de tres submarinos convencionales, además de 250 millones de dólares para el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy.

La propuesta deberá ahora atravesar el debate parlamentario. El proyecto de Presupuesto 2027 fue enviado al Congreso y comenzará a ser analizado por los legisladores, en una discusión en la que el detalle de las obras y sus compromisos de financiamiento formará parte de la negociación entre la Nación, las provincias y los bloques legislativos.

Con información de la Agencia Noticias Argentinas.