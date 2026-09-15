Presupuesto 2027: el Gobierno presentará el proyecto en Diputados mientras negocia con los gobernadores

El Gobierno nacional pondrá este martes en marcha una de las discusiones políticas más importantes del año con la presentación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados . El proyecto tendrá al equilibrio fiscal como uno de sus principales pilares y, al mismo tiempo, incorporará una serie de obras de infraestructura reclamadas por gobernadores que podrían resultar determinantes a la hora de reunir los votos necesarios para su aprobación.

¿Cómo viene el armado de Kicillof en San Juan? Gioja encara el viaje al lanzamiento presidencial y prepara la pulseada contra Uñac

Orrego inauguró la repavimentación de avenida Libertador y anunció la continuidad hacia el este

La iniciativa será además la hoja de ruta económica para el último año de la gestión de Javier Milei y establecerá las previsiones oficiales sobre inflación, crecimiento, recaudación, comercio exterior y gasto público. Esas variables comenzarán a ser analizadas por los legisladores una vez que el texto ingrese formalmente al Congreso.

A diferencia de lo ocurrido con otros presupuestos, Milei no concurrirá al recinto de Diputados para realizar la presentación . El Presidente mantuvo este lunes una reunión con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde durante más de dos horas y media repasó aspectos vinculados con la situación económica y la necesidad de mantener el rumbo definido por su administración.

El déficit cero continuará ocupando un lugar central en el programa económico oficial. Para la administración libertaria, mantener las cuentas públicas equilibradas resulta clave para consolidar la baja de la inflación y sostener la estabilidad alcanzada en los últimos meses.

Las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Economía también contemplan una recuperación de la actividad y de los ingresos tributarios en términos reales durante el período 2027-2029. El Gobierno espera que el crecimiento de la economía y, especialmente, de las exportaciones contribuyan a ampliar la recaudación.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo prevé avanzar con una reducción de la presión impositiva, bajo la premisa de que una menor carga sobre el sector privado puede favorecer la inversión, la producción y la competitividad de las actividades vinculadas con el comercio exterior.

El escenario proyectado por Economía incluye además expectativas de mejora en el empleo y en los indicadores sociales, con una reducción de la desocupación y de los niveles de pobreza e indigencia. El Congreso deberá evaluar esas estimaciones junto con el resto de las variables incluidas en el proyecto.

Las obras que las provincias esperan conseguir

Uno de los puntos sensibles de la discusión estará en las obras de infraestructura solicitadas por los gobernadores. Durante las últimas semanas, funcionarios nacionales mantuvieron conversaciones con distintas provincias y algunas de esas demandas fueron incorporadas a la documentación presupuestaria.

Entre los proyectos aparecen obras viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento. Sin embargo, que una obra figure en el Presupuesto no significa necesariamente que vaya a ejecutarse durante 2027 ni que la Nación vaya a afrontar la totalidad de su financiamiento.

Entre las jurisdicciones que obtuvieron señales más concretas aparecen Entre Ríos y Mendoza. En el caso entrerriano, fueron contempladas iniciativas relacionadas con agua potable en Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y trabajos cloacales en Villaguay.

Para Mendoza, en tanto, se prevé la continuidad de intervenciones sobre la Ruta Nacional 40, además de obras sobre los puentes del río Mendoza en Anchoris y la conexión vial hacia San Juan.

También hubo conversaciones con Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy, aunque el alcance definitivo de los proyectos y los recursos asignados dependerán de las planillas que acompañen al Presupuesto y de las negociaciones que continúen durante el tratamiento legislativo.

La discusión por los votos

La inclusión de obras forma parte de una negociación política que excede al proyecto económico. El oficialismo necesita construir acuerdos con diputados y senadores cercanos a los gobernadores para avanzar con su agenda legislativa, después de varios cruces y derrotas en el Congreso.

En ese escenario, el Presupuesto aparece como una oportunidad para recomponer vínculos con las provincias, aunque con un límite que la Casa Rosada busca mantener sin excepciones: los acuerdos no deberían comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

Ese fue también uno de los mensajes transmitidos durante la reunión de Milei con los legisladores oficialistas. Karina Milei planteó la necesidad de evitar confrontaciones con sectores que puedan convertirse en aliados parlamentarios y concentrar la disputa política en el kirchnerismo.

Con el proyecto ya listo para ingresar a Diputados, el Gobierno deberá ahora afrontar el desafío de sostener su principal bandera económica, el déficit cero, mientras negocia con las provincias los apoyos políticos que necesita para transformar el Presupuesto 2027 en ley.