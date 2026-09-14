El primer desafío para el ingreso a la Justicia, en cinco fotos: filas, nervios y cuatro minutos a contrarreloj

El primer examen llegó y, con él, también los nervios. Desde temprano este lunes el movimiento frente al Club Sirio Libanés marcó el comienzo de una de las convocatorias más numerosas que haya realizado el Poder Judicial de San Juan. Allí, en la sede académica ubicada en Entre Ríos 33 Sur, comenzaron a presentarse los primeros grupos de postulantes que buscan superar el primer filtro del concurso de ingreso 2026.

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La escena se repitió durante la mañana: aspirantes esperando su turno, consultas de último momento y concentración antes de entrar a rendir. Una vez dentro, la dinámica cambió por completo. La capacitación inicial dio paso a las computadoras y a una prueba en la que la velocidad debía combinarse con precisión.

El desafío era concreto: reproducir en cuatro minutos un texto jurídico de 100 palabras. No bastaba con llegar al final del texto ni con alcanzar la cantidad requerida. La copia debía respetar el contenido original y superar el control de tipeo y ortografía establecido para esta instancia.

Cada turno tuvo previamente un breve período para que los participantes pudieran familiarizarse con el equipo. Después comenzó la prueba propiamente dicha, con el reloj corriendo y las teclas como protagonistas de la jornada.

El operativo fue organizado con 30 computadoras y grupos de igual cantidad de participantes, distribuidos en turnos a lo largo del día. La programación de este lunes se inició a las 8:15 y contempló llamados sucesivos hasta la tarde.

La asistencia, el primer dato

Aunque el concurso recién comienza, la jornada ya dejó un primer número para analizar. La ministra de la Corte de Justicia Adriana García Nieto señaló durante la mañana que en los dos primeros turnos la concurrencia estuvo cerca del 50% de los convocados.

Desde el máximo tribunal evitaron, sin embargo, sacar conclusiones anticipadas. La evaluación continuará durante varias semanas y la cantidad de personas que se presentan puede variar de un día a otro. Como referencia, García Nieto recordó que en el concurso anterior la asistencia había oscilado entre el 60% y el 70%.

El dato definitivo de este primer día se conocerá alrededor de las 18. El Poder Judicial tiene previsto informar entonces el nivel de presencialidad y la cantidad de aspirantes que logró superar la prueba.

La dactilografía continuará hasta el 6 de octubre y será recién el primer paso de un proceso de selección que contempla nuevas instancias. Los que superen este examen deberán afrontar posteriormente la evaluación de ortografía, los módulos académicos obligatorios, una prueba final de contenidos y una entrevista personal.

Más de 12.000 personas detrás de un lugar

La magnitud del concurso explica buena parte de la expectativa que se vivió este lunes. Fueron 12.293 las personas que se anotaron para participar del proceso, una cifra superior a la de 2022, cuando habían sido 9.956 los inscriptos.

Para esta primera etapa fueron convocados los postulantes de la Primera Circunscripción Judicial, que representan 11.518 personas. Los 775 inscriptos de la Segunda Circunscripción, correspondiente a Jáchal e Iglesia, tendrán un cronograma propio.

También se establecerá una convocatoria diferenciada para las personas con discapacidad.

La cantidad de inscriptos convierte a esta primera prueba en un filtro de grandes dimensiones. Durante este lunes estaba previsto que alrededor de 720 postulantes pasaran por el Sirio Libanés.