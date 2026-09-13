¿La elección más importante pre 2027 en San Juan? La política mueve fichas para tallar en la Justicia con el Consejo de la Magistratura

El directorio del Foro de Abogados de San Juan definió la fecha de las elecciones para elegir los representantes de los matriculados en el Consejo de la Magistratura. El 25 de noviembre será un barajar y dar de nuevo para la política provincial. Tanto para los que juegan las fichas para tallar en la Justicia como para el periodismo. Son los comicios de nicho. Pocos saben o están interesados en el tema. Pero la realidad es que definen a los dos integrantes que balancean las votaciones para la confección de ternas de jueces, fiscales y asesores. Los puestos que hacen a la vida cotidiana del Poder Judicial.

La Magistratura es un órgano extrapoder bajo la órbita del Poder Judicial que está conformado por cinco dirigentes: el presidente, el ministro de la Corte, Juan José Victoria, que es electo por sorteo; la ministra de Gobierno, Laura Palma, representante del Gobierno sanjuanino; la diputada provincial Fernanda Paredes, representante de la Legislatura que, en este caso también forma parte de la oposición justicialista, del palo del uñaquismo; y los dos integrantes de la Abogacía, Raúl Acosta y Valeria Torres, que ingresaron por la extinta agrupación Abogados Justicialistas pero que, en los hechos, no funcionaron de manera orgánica al partido, sino que optaron por el dispositivo de negociación individual.

Ahora se viene la renovación de autoridades. Los puestos de Acosta y Torres están en juego en un proceso que comenzó el viernes de esta semana. Era necesaria la fecha de elecciones porque ya cumplieron los cuatro años de mandato. Por eso, el presidente del Foro de Abogados, José Salinas, guió al directorio a la toma de la decisión. El 25 de noviembre los abogados irán a las urnas en la sede de calle de Jujuy para elegir a los nuevos integrantes de la Magistratura. Y aunque se trata de una cuestión institucional que debería estar ajena a la política partidaria, sólo un nivel de inocencia muy alto creería eso. Las principales fuerzas provinciales tendrán candidatos -más o menos- afines a través de, al menos, tres organizaciones.

¿Es la elección más importantes antes de las generales del 2027? Es una pregunta válida. Para muestra basta un botón: las discuiones enfrebrecidas -internas y externas- sobre el recientemente designado fiscal General, Guillermo Baigorrí. El abogado, entonces camarista laboral, debía pasar el cedazo de la Magistratura antes del debate en la Cámara de Diputados. Y si bien el oficialismo provincial tenía los votos en la Legislatura, no pareció tan simple conseguir las voluntades suficientes para la conformación de la terna.

¿Por qué son cruciales los dos miembros de la Abogacía? Porque todos tienen una representación política fuerte, salvo ellos. El cortista Victoria suele ser neutral y tiene como premisa "nunca usar el doble voto" que desempata. De modo que los ternados tienen que salir del consenso. Palma, naturalmente, tercia por los candidatos a jueces, fiscales y asesores que la Casa de Gobierno considera aptos. Mientras que Paredes hace exactamente lo contrario por su rol opositor. Entonces, por ejemplo en la votación en la terna de Baigorrí, tanto Acosta como Torres fueron clave. La abogada cambió el sentido inicial de su voto y aseguró el pase del ahora jefe del Ministerio Público.

La Magistratura tiene un interjuego del poder interesante entre los tres Poderes del Estado. Hace poco, en una entrevista radial, Victoria se refirió al tema: "¿La designación de jueces tiene un tinte político? Sí, porque quien finalmente designa es la Cámara de Diputados, que es un órgano político", reconoció. Sin embargo, defendió el funcionamiento técnico del Consejo. "Las entrevistas son absolutamente técnicas. Se pregunta sobre plazos, cómo resolverían casos, cuestiones vinculadas al cargo", explicó. Y reivindicó la velocidad del sistema judicial sanjuanino para cubrir vacantes: "En San Juan no pasan más de dos o tres meses para cubrir cargos".

La elección del 25 de noviembre en el Foro promete un acto de entretenimiento. Ya hay tres fuerzas en pugna. El oficialismo de Salinas -que tiene vasoconductos con el orreguismo a través de la secretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno, Claudia Sarmiento, y del jefe de Asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo- busca hacerse de los dos lugares que no pudo hace cuatro años. En ese momento hubo una buena performance del Partido Justicialista.

Algo que se dio vuelta en el 2023, cuando las derrotas provinciales tuvieron su correlato en el Foro y perdieron el control del directorio a manos de la unidad del PRO, ACTUAR y Producción y Trabajo. Ahora hay un peronismo light bajo el sello de Abogacía Transformadora. El jefe es el expresidente del Foro, Marcelo Álvarez. Las victorias y derrotas son fluctuantes. En el 2025, Salinas le ganó a Álvarez en el directorio. Pero perdió en el Jurado de Enjuiciamiento. En ese terreno triunfó Sofía Lloveras de Abogacía Transformadora. De manera que estuvo repartido.

Quedó relegado al tercer puesto un armado nuevo que lanzó el exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y que después tuvo el respaldo de otro expresidente, Marcelo Arancibia, excandidato a gobernador. Son un grupo que se escindió del acuerdo con Abogacía Activa y que, sin querer o queriéndolo, dividieron el foto oficialista. Es la unión de las agrupaciones Abogacía Independiente y Foro Independiente.

Es, en apariencia, una ensalada, pero tiene en sus manos el destino de la conformación del Poder Judicial. El peronismo siempre tiene ganas de tallar en la Justicia. El exgobernador y ahora senador Sergio Uñac tiene vínculos con la Corte Suprema a través de Ricardo Lorenzetti y también con los juzgados federales mediante Ariel Lijo. Incluso durante sus gestiones encaró la renovación de la Corte de Justicia provincial. Hay que ver si para la Magistratura el espacio de Abogacía Transformadora pone candidatos con mayor identificación peronista o si continúa con el discurso light.

El oficialismo local, por su lado, encaró el primer movimiento clave con la designación de Baigorrí como sucesor del difunto Eduardo Quattropani, que había ingresado por un acuerdo de los exgobernadores Alfredo Avelin, de la Cruzada Renovadora, y Jorge Escobar, del justicialismo. En tanto, el bloquismo de Wbaldino Acosta, que en el 2025 apoyó a Abogacía Activa como correlato de la alianza en las elecciones legislativas nacionales, deberá definir la postura. Si continuar por ese camino o ir solos.

Por otra parte, también está la elección del Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene a una sanjuanina en la mira. Sarmiento aparece como una de las posibles figuras para ocupar el lugar que dejará la porteña Jimena De la Torre, actual consejera vinculada al PRO y a la agrupación Abogados en Acción. Al menos eso dejó trascender la funcionaria a través del diario digital 0264. Sarmiento ya integró en 2022 la lista de Abogados en Acción que compitió por el Consejo y quedó cuarta titular, en representación del Interior. Las dos han compartido actividades profesionales y políticas, publicaciones y acciones vinculadas a la defensa de los honorarios de los abogados.