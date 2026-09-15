¿Cómo viene el armado de Kicillof en San Juan? Gioja encara el viaje al lanzamiento presidencial y prepara la pulseada contra Uñac

Es la primera demostración de fuerza del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Un acto que busca ser multitudinario en Avellaneda que tiene el tinte de un lanzamiento presidencial. La pata sanjuanina del Movimiento Derecho al Futuro está canalizada por el tres veces gobernador José Luis Gioja. El lunes, el dirigente tomó la posta en una reunión en la sede del Sindicato de Estaciones de Servicio.

Fuentes del MDF de San Juan, que es la actualización del San Juan Vuelve del 2023, dijeron a DIARIO DE CUYO que para ser una primera reunión contó con una cantidad interesante de dirigentes. "Muchos compañeros con los que llevamos adelante las últimas campañas", graficaron después del encuentro en el SUOES, el gremio que conduce Victor Menéndez. "Para ser un arranque, lindo estuvo", expresaron.

Ciertamente, Gioja fue el primero en bancar la candidatura presidencial del bonaerense. En algún momento incluso habló con la expresidenta Cristina Kirchner con la premisa de "cuidar" a quien considera el único postulante potable para enfrentar al presidente Javier Milei. Ya pasó bastante tiempo desde ese entonces. Ahora Cristina no tiene en mente cuidar a su exministro de Economía, sino condicionar la negociación para el 2027.

La reunión del lunes contó con la participación de sectores que respaldan a Kicillof a nivel nacional como el Frente Grande -que tenían conexiones más aceitadas con el senador Sergio Uñac a través de Laura Garcés y que ahora están enrolados detrás de Gioja- y del Partido del Trabajo y el Pueblo, el sello de Alberto Agüero, que supo jugar con el exgobernador en la última campaña por la Casa de Gobierno. También hubo militancia del sector sindical como la Unión Judicial y personal de la UNSJ.

Hay varios condimentos que entretienen al peronismo. La interna entre Cristina y Kicillof es un hecho que probablemente afectará al Partido Justicialista. Principalmente si no hay PASO, que es la intención del Gobierno de Milei. La expresidenta quiere presentarse a las primarias bajo el amparo de Cortes internacionales. ¿Sucederá? Es improbable, pero el deseo está. Mientras tanto La Cámpora sostiene la ilusión. Además está la vigencia del excandidato presidencial Sergio Massa, cuyos voceros agitan la revancha por la Casa Rosada.

En San Juan la cuestión se pone más linda. La interna nacional quedó subsumida en la provincial. Por un lado, Gioja con Kicillof; por el otro, Uñac con una jugada que aspira a una candidatura nacional. ¿Quién ganará? En la pulseada nacional seguramente prevalezca el bonaerense o quizá el tigrense, que hoy está rezagado en la carrera, pero puede tomar impulso del empresariado y los mercados. Pero en la pulseada local hay diferencias de aparatos.

Uñac todavía controla el Partido Justicialista sanjuanino. Tiene la mayoría en la Mesa Ejecutiva, en el Consejo Provincial y en el Congreso partidario. También sotiene al exintendente de San Martín, Cristian Andino, a quien posicionó en primer lugar en la lista de las legislativas nacionales del 2025. El sanmartiniano ahora es el diputado nacional. Es decir, bajo la óptica del senador, la estrategia salió más o menos bien. Después está la discusión sobre los gestos de reconocimiento mutuo entre Gioja y Andino.

Por ahora Andino continúa como un aliado de Uñac. El legislador nacional reconoció públicamente que trabaja por la candidatura del sanjuanino a la Presidencia y que forma parte del armado de Primero la Patria, la organización que surge de la hibridación entre el peronismo federal de los gobernadores y senadores con La Cámpora. De modo que el uñaquismo conserva al potencial aspirante a la Gobernación dentro de sus filas. También a varios intendentes, diputados provinciales y concejales. Luego se verá si sostienen su lealtad a la estructura o tienen la idea de pegar al salto al giojismo de Kicillof.

El flanco más débil del bonaerense en San Juan es la figura que corporiza el MDF. El presidente de la Junta de Rivadavia, el excandidato a intendente del departamento Facundo Perrone, arrancó el proceso de instalación con viajes a Jáchal y Calingasta. El dirigente todavía no es reconocido por fuera de los muros de la casona de calle 25 de Mayo. De manera que tiene un trecho para recorrer. Y puertas adentro hablar de un rezago en la agenda que, según las fuentes consultadas, debió iniciar en agosto con una campaña agresiva en redes y medios.

Naturalmente, Gioja como cara visible es otra cosa. El tres veces gobernador de la provincia suscita la consulta permanente sobre un eventual retorno al barro electoral. Y probablemente así sea. Sólo hay que esperar a ver en qué categoría de la boleta.

El capital de Perrone es o podría ser justamente ese bajo nivel de identificación pública. ¿Por qué? Sería una dinámica similar a la que usó el representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, para la pelea por el Senado de la Nación. El libertario puso un desconocido Bruno Olivera. El ventarrón electoral de Milei lo arrastró hasta la banca. ¿Por qué no puede suceder un evento análogo con el dirigente de Rivadavia? Desde ya el peronismo funciona distinto y la estructura les impone a todos, de facto, un pasado.