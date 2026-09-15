Frío a primera hora y una tarde agradable, así estará el martes 15 de septiembre en San Juan

Los sanjuaninos tendrán que salir abrigados este martes 15 de septiembre. La jornada comenzará con frío intenso, pero el panorama cambiará con el correr de las horas y dará paso a una tarde mucho más agradable.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. Así, la amplitud térmica será una de las principales características del día.

Durante la mañana, el frío se hará sentir con fuerza. El cielo tendrá nubosidad variable y las condiciones serán estables, sin lluvias previstas para la provincia.

Para la tarde se prevé cielo algo nublado con temperatura agradable, leve viento del sector este que rondará los 22 kilómetros por hora. Hacia la noche el viento rotará al sector sur y no aparecen posibilidades de precipitaciones.

Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.