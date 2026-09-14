Rawson se prepara para las lluvias: activa un centro de emergencias y una red para proteger los techos

La Municipalidad de Rawson puso en marcha el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) y presentó “Rawson Preparado”, dos herramientas que buscan reforzar la prevención y la respuesta del departamento frente a lluvias intensas, crecidas aluvionales y otros eventos climáticos. La estrategia apunta a que la emergencia comience a gestionarse antes de que ocurra, con recursos, responsabilidades y actores previamente organizados.

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El COEM fue creado en el marco de la Ordenanza N.º 854-K, sancionada durante 2025, y establece una guía de procedimientos para coordinar los recursos municipales y articular el trabajo con fuerzas de seguridad, servicios de salud, instituciones y organizaciones de la comunidad.

El objetivo será unificar criterios de actuación para prevenir riesgos, reducir el impacto de una emergencia, responder de manera organizada y acelerar la recuperación de las zonas que eventualmente resulten afectadas.

“Estamos ante una situación que necesita que todos coordinemos y nos preparemos. No tenemos que escatimar tiempos de preparación y prevención”, sostuvo el intendente Carlos Munisaga durante la presentación. El jefe comunal explicó que el centro permitirá organizar la atención en las distintas etapas, desde la prevención y preparación hasta la respuesta y posterior recuperación.

Junto con el COEM, el municipio presentó “Rawson Preparado 2026”, una iniciativa que busca sumar al sector privado y a los vecinos a la estrategia de prevención.

El programa tendrá como uno de sus ejes la prevención y reparación de techos y cubiertas antes de la llegada de lluvias intensas. Para eso, el Municipio trabajará junto con ferreterías, distribuidores, techistas y trabajadores especializados, con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a materiales, asesoramiento y mano de obra.

En ese marco, la Municipalidad y la Asociación de Ferreteros, Distribuidores y Afines de San Juan (AFeDyA) firmaron una Carta de Intención para avanzar en la conformación de una red local de prevención y respuesta.

El acuerdo contempla la incorporación de ferreterías y comercios adheridos, que podrán ofrecer beneficios, descuentos y promociones para la compra de materiales destinados a tareas preventivas y reparaciones. También se buscará sumar techistas y profesionales y desarrollar capacitaciones y asistencia técnica.

“Queremos orientar, informar y generar herramientas para que cada hogar pueda anticiparse”, explicó Munisaga, quien remarcó que la prevención requiere de la participación conjunta del Estado, el sector privado y las familias.

Cómo funcionará la Red Rawson Preparado

La propuesta tendrá una estructura integrada por Municipio + Ferreterías adheridas + Techistas y profesionales adheridos. La intención es que los vecinos puedan encontrar en un mismo circuito información, materiales y mano de obra para afrontar los problemas que puedan aparecer en sus viviendas.

El esquema contempla cinco etapas: prevención, diagnóstico, materiales, reparación y seguimiento.

A partir de este miércoles 16 de septiembre, las ferreterías y los techistas interesados en participar podrán inscribirse a través de la página web del Municipio. De esta manera se irá conformando un registro de comercios y trabajadores especializados que estará disponible para los vecinos.

Además, está previsto avanzar en la creación de un “Kit Rawson Preparado”, con materiales e insumos destinados a tareas básicas de prevención y reparación de techos. Su composición, precio de referencia y beneficios serán definidos entre el Municipio y AFeDyA durante la implementación del programa.

También se conformará una Mesa de Coordinación Rawson Preparado, integrada inicialmente por representantes municipales y de la asociación, con la posibilidad de sumar profesionales, instituciones técnicas y otros actores.

Las recomendaciones para preparar las viviendas

El programa incluirá acciones sencillas para reducir los riesgos ante precipitaciones fuertes. Entre las principales recomendaciones se encuentran revisar los techos y reparar filtraciones, controlar membranas, asegurar chapas, limpiar canaletas y verificar las bajadas de agua.

También se pedirá a los vecinos mantener despejadas cunetas y acequias y evitar arrojar residuos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

A estas medidas se sumarán talleres barriales gratuitos sobre mantenimiento de techos, formación de trabajadores a través de la Escuela de Oficios, un registro municipal de profesionales y operativos de limpieza y obras menores.

El municipio busca coordinar todas las respuestas

Desde Protección Civil destacaron que el desafío será lograr que las distintas áreas y organizaciones puedan actuar bajo una estructura común ante una emergencia.

El coordinador de Protección Civil de Rawson, Ricardo Giménez, explicó que el objetivo es fortalecer una estructura capaz de adaptar y coordinar el trabajo de los distintos grupos del departamento para disminuir el impacto de un desastre.

“Tenemos nuestro plan de emergencia vigente y el desafío es seguir avanzando con coordinación, análisis y participación para estar mejor preparados”, señaló.

Desde AFeDyA también confirmaron el acompañamiento del sector privado. Manuel García Manzano, representante de la asociación, destacó que las ferreterías podrán aportar asesoramiento sobre productos, facilitar el acceso a materiales y colaborar en la vinculación con trabajadores especializados.

Con la puesta en funcionamiento del COEM y el lanzamiento de “Rawson Preparado”, el municipio busca consolidar una estrategia que combine prevención, capacitación, empleo y respuesta territorial. La apuesta es que, ante una eventual emergencia climática, la reacción no comience cuando llegue el agua, sino mucho antes, con viviendas revisadas, recursos disponibles y una red de actores preparada para intervenir.