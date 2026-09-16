Presupuesto 2027: Santilli acelera la negociación con siete gobernadores para buscar apoyo en el Congreso

El jefe de Gabinete recibirá a siete mandatarios entre este miércoles y jueves. El Gobierno busca avanzar con la ley de gastos y otras reformas de su agenda legislativa.

A menos de 24 horas de que el Presupuesto 2027 ingresara a la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional puso en marcha una ronda de negociaciones con gobernadores para buscar acuerdos que permitan avanzar con el proyecto en el Congreso. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá reuniones con siete mandatarios provinciales entre este miércoles y jueves, en encuentros que también tendrán como eje otras iniciativas de la agenda oficial, entre ellas la reforma política.

La agenda comenzará este miércoles a las 15 en Casa Rosada, cuando Santilli reciba a Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El jueves por la mañana, el jefe de Gabinete se reunirá junto al ministro de Economía, Luis Caputo, con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Más tarde será el turno de Leandro Zdero (Chaco) y, por la tarde, de Gustavo Melella (Tierra del Fuego). La ronda de contactos con mandatarios provinciales es parte de la estrategia oficial para construir consensos alrededor del proyecto.

El Poder Ejecutivo envió el proyecto a Diputados el martes por la noche y el oficialismo prevé que la discusión formal en la Comisión de Presupuesto pueda comenzar durante la primera semana de octubre, una vez que concluyan los debates sobre los proyectos de Endeudamiento y Discapacidad. El tratamiento del Presupuesto podría extenderse durante octubre, noviembre y diciembre, según el ritmo que tome la negociación parlamentaria.

La discusión tendrá varios frentes. Los gobernadores tienen entre sus principales reclamos las obras públicas y las deudas vinculadas con las cajas previsionales, mientras que los bloques opositores concentran parte de su análisis en las partidas destinadas a jubilaciones, discapacidad y universidades. Distintas provincias también buscarán incorporar al debate sus demandas particulares antes de definir su posición sobre la iniciativa.

Qué proyecta el Presupuesto 2027 El proyecto contempla para el próximo año un crecimiento del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar para diciembre de 2027, de acuerdo con los datos aportados en la iniciativa.