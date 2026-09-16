    • 16 de septiembre de 2026 - 07:31

    Presupuesto 2027: el Gobierno envió el proyecto a Diputados que proyecta 21,1% de inflación

    La iniciativa ingresó al Congreso con una estimación de dólar promedio a $1.728, una suba del salario del 25,4% y un nuevo superávit financiero.

    El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

    El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, la denominada “ley de leyes”, que establece las principales pautas de ingresos y gastos para el próximo año. La iniciativa contempla un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4%.

    Leé además

    El Gobierno espera una desaceleración de la inflación y la continuidad del superávit primario.

    Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica
    El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta este martes para presentar el proyecto de Presupuesto 2027 y la Cámara de ingreso es la de Diputados.

    Presupuesto 2027: el Gobierno presentará el proyecto en Diputados mientras negocia con los gobernadores

    Según sostiene el oficialismo, el proyecto prevé nuevamente un resultado fiscal positivo y permitiría consolidar, por primera vez, cuatro años consecutivos de superávit financiero. El equilibrio de las cuentas públicas vuelve a ocupar así un lugar central dentro de las proyecciones económicas del Gobierno para 2027.

    El Presupuesto también estima que la Argentina exportará productos y servicios por unos US$130.000 millones durante el próximo año, mientras que la balanza comercial tendría un saldo favorable de US$15.000 millones. En materia cambiaria, el cálculo oficial establece un tipo de cambio promedio anual de $1.728.

    En la introducción del proyecto, el Gobierno afirma que el Presupuesto “refuerza el compromiso inclaudicable” con el equilibrio fiscal, al considerar que se trata de una condición necesaria para continuar con el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer la estabilización macroeconómica.

    El texto oficial también sostiene que la política fiscal implementada desde el 10 de diciembre de 2023 está generando los resultados esperados en materia de estabilización. Para el próximo año, anticipa una profundización de las medidas destinadas a mejorar la eficiencia de las políticas públicas, el acompañamiento social sin intermediaciones, la obra pública, la seguridad interior y la defensa nacional, además de una mayor modernización y simplificación del Estado.

    Caputo adelantó los principales números

    Los principales lineamientos del Presupuesto fueron adelantados este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una reunión de la mesa política del Gobierno encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich y otros funcionarios del oficialismo.

    A diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando el presidente Javier Milei presentó personalmente los principales lineamientos del Presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados, esta vez la exposición técnica estará a cargo del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

    Desde el oficialismo, además, descartaron que Caputo concurra al Congreso para responder preguntas de los legisladores durante el tratamiento de la iniciativa. La decisión se conoce en un contexto en el que el ministro había recibido reiteradas invitaciones de sectores de la oposición para explicar las políticas económicas del Gobierno.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El gobernador Marcelo Orrego en la Casa de San Juan en Buenos Aires. 

    Orrego presentó la Fiesta Nacional del Sol 2026 en Buenos Aires: "Es un espacio para relacionarnos con el mundo"

    Víctor Emilio del Río.-

    Juicio por jurados: un experto que ya lo implementó en Chaco ve a San Juan preparada, con un acusatorio "de avanzada" y "oficinas modelo"

    Por Fernando Ortiz
    los ultimos detalles del arranque de medicina en la unsj: cantidad de inscriptos, mes de inicio y plantel docente ok

    Los últimos detalles del arranque de Medicina en la UNSJ: cantidad de inscriptos, mes de inicio y plantel docente OK

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cristina Kirchner.

    Los abogados de Cristina Kirchner dicen que encontraron una prueba que la podría beneficiar en la causa Vialidad

    Por Redacción Diario de Cuyo