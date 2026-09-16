Presupuesto 2027: el Gobierno envió el proyecto a Diputados que proyecta 21,1% de inflación

El Gobierno nacional envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027 , la denominada “ley de leyes”, que establece las principales pautas de ingresos y gastos para el próximo año. La iniciativa contempla un crecimiento del PBI del 4% , una inflación promedio del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4% .

Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica

Según sostiene el oficialismo, el proyecto prevé nuevamente un resultado fiscal positivo y permitiría consolidar, por primera vez, cuatro años consecutivos de superávit financiero . El equilibrio de las cuentas públicas vuelve a ocupar así un lugar central dentro de las proyecciones económicas del Gobierno para 2027.

El Presupuesto también estima que la Argentina exportará productos y servicios por unos US$130.000 millones durante el próximo año, mientras que la balanza comercial tendría un saldo favorable de US$15.000 millones . En materia cambiaria, el cálculo oficial establece un tipo de cambio promedio anual de $1.728 .

En la introducción del proyecto, el Gobierno afirma que el Presupuesto “refuerza el compromiso inclaudicable” con el equilibrio fiscal , al considerar que se trata de una condición necesaria para continuar con el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer la estabilización macroeconómica.

El texto oficial también sostiene que la política fiscal implementada desde el 10 de diciembre de 2023 está generando los resultados esperados en materia de estabilización. Para el próximo año, anticipa una profundización de las medidas destinadas a mejorar la eficiencia de las políticas públicas, el acompañamiento social sin intermediaciones, la obra pública, la seguridad interior y la defensa nacional, además de una mayor modernización y simplificación del Estado.

Caputo adelantó los principales números

Los principales lineamientos del Presupuesto fueron adelantados este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una reunión de la mesa política del Gobierno encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich y otros funcionarios del oficialismo.

A diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando el presidente Javier Milei presentó personalmente los principales lineamientos del Presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados, esta vez la exposición técnica estará a cargo del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Desde el oficialismo, además, descartaron que Caputo concurra al Congreso para responder preguntas de los legisladores durante el tratamiento de la iniciativa. La decisión se conoce en un contexto en el que el ministro había recibido reiteradas invitaciones de sectores de la oposición para explicar las políticas económicas del Gobierno.