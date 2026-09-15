Los últimos detalles del arranque de Medicina en la UNSJ: cantidad de inscriptos, mes de inicio y plantel docente OK

La carrera de Medicina de la Universidad Nacional de San Juan dejó atrás la etapa de los anuncios y comenzó a transitar el proceso concreto para recibir a sus primeros estudiantes. Mientras la inscripción general abrió este lunes 14 de septiembre, la vía especial para mayores de 25 años que no terminaron el secundario ya dejó 43 aspirantes.

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El dato fue confirmado por Ángel Pinto, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud , durante una entrevista con Radio Colón, en la que repasó cómo será el ingreso y dio precisiones sobre la puesta en marcha de la carrera.

La UNSJ ya había establecido que la primera cohorte tendrá un cupo de 50 estudiantes. Ese límite fue incluido en el diseño de la carrera presentado ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Ahora, con las inscripciones en marcha, la universidad comienza a definir quiénes ocuparán esos primeros lugares.

Una de las novedades aportadas por Pinto es la cantidad de personas que ya se anotaron mediante el régimen destinado a mayores de 25 años que no cuentan con el secundario completo.

Entre el 1 y el 9 de septiembre, la Escuela de Ciencias de la Salud realizó la inscripción presencial para quienes pueden acceder a la universidad bajo esa modalidad contemplada por la legislación educativa.

Según detalló Pinto, fueron 43 las personas que completaron ese trámite. Se trata de aspirantes con distintas trayectorias educativas: algunos con el ciclo básico y otros que sólo cuentan con la primaria completa. Ese grupo ya quedó incorporado al proceso de ingreso a Medicina.

La inscripción general, en tanto, comenzó el lunes 14 y continuará hasta el 25 de septiembre. Está destinada a quienes tienen el secundario completo o se encuentran cursando el último año y se realiza de manera online a través del sistema SIU Guaraní.

Pinto explicó que el trámite diferencia entre quienes ya tuvieron una experiencia universitaria y quienes ingresarán por primera vez a una institución de educación superior.

Para iniciar la inscripción, el sistema solicita DNI, una fotografía y el certificado de nacimiento. El director aclaró que la documentación vinculada al secundario será requerida más adelante, una vez que los aspirantes hayan superado las distintas instancias del proceso.

La primera cohorte tendrá 50 lugares. La cantidad no se modificará en función de la demanda, aunque Pinto explicó una particularidad prevista para el momento de determinar quién ocupa el último lugar.

Si dos o más aspirantes terminan con exactamente el mismo puntaje correspondiente al puesto número 50, todos ellos podrán ingresar. Es decir, la universidad no resolverá un empate mediante un sorteo o una elección discrecional.

“Tenemos que hacer entrar los tres que tengan el mismo puntaje”, explicó Pinto durante la entrevista.

La definición cobra relevancia a partir del momento en que comenzó la inscripción general, ya que la cantidad de interesados puede superar ampliamente los lugares disponibles.

Pinto también puso fecha al inicio de la carrera. La previsión de la Escuela es que las clases comiencen durante los primeros días de marzo de 2027, en simultáneo con el inicio de las actividades de Enfermería y Obstetricia.

De esta manera, la nueva carrera de Medicina se incorporará formalmente el próximo año a la oferta de la universidad pública sanjuanina.

La propuesta contempla seis años de formación. El primer tramo comprende un ciclo inicial de primero a tercer año; cuarto y quinto corresponden al ciclo profesional, mientras que sexto año estará destinado a la práctica final obligatoria.

Otro dato que Pinto confirmó es que la estructura docente para el comienzo de la carrera ya quedó conformada.

El director explicó que el trabajo para poner en marcha Medicina comenzó en 2022 y que, como parte de la preparación del proyecto presentado ante la CONEAU, la universidad realizó un concurso para seleccionar profesionales.

Se presentaron alrededor de 350 personas y finalmente fueron seleccionadas 72.

Esos profesionales realizaron posteriormente un curso de posgrado de formación docente para contar con herramientas específicas para el dictado de la carrera.

“Ya en este momento ya tenemos asignado a todos esos profesores”, señaló Pinto.

Ese plantel estará a cargo de los tres primeros años de Medicina, por lo que la universidad llegará al comienzo del ciclo lectivo 2027 con los docentes ya seleccionados y capacitados.

Dos aulas nuevas y una obra en adjudicación

La otra pata de la puesta en marcha es la infraestructura. Pinto explicó que actualmente se encuentra en proceso de adjudicación una obra para construir dos aulas grandes en el sector posterior de la Escuela de Ciencias de la Salud. El proyecto contempla también sanitarios y aulas con modalidad híbrida.

La obra busca resolver las necesidades iniciales de la carrera, aunque el propio director anticipó que la ampliación edilicia deberá continuar en los próximos años a medida que Medicina avance y aumente la cantidad de estudiantes. “Esta carrera ha venido para quedarse”, sostuvo Pinto al referirse a la necesidad de continuar incorporando espacios.