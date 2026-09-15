Milei quedó 14° en un nuevo ranking de presidentes de Latinoamérica: quién lidera

Un nuevo ranking regional volvió a medir la imagen de los presidentes latinoamericanos y dejó a Javier Milei en el puesto 14 entre 18 mandatarios , con una valoración positiva del 35,5% . El relevamiento fue realizado por CB Global Data durante septiembre y ubicó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en lo más alto de la tabla.

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El Presidente argentino registró además 60,6% de imagen negativa y un 3,9% de personas que no definieron su posición. Pese a la ubicación en la parte baja del ranking, Milei mostró una pequeña mejora respecto de agosto: su valoración positiva pasó de 35,1% a 35,5%, es decir, subió 0,4 puntos porcentuales.

La primera posición quedó para Claudia Sheinbaum , con 69% de imagen positiva , seguida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele , con 66,2%. El podio lo completa el colombiano Abelardo De la Espriella , con 53,6%.

Después aparecen Keiko Fujimori , de Perú, con 52,4%; Luis Abinader , de República Dominicana, con 50,8%; y Laura Fernández , de Costa Rica, con 49,7%. Solo los primeros cinco mandatarios superaron el 50% de valoración positiva.

En la mitad de la tabla se ubicaron Lula da Silva, de Brasil, con 48,5%; Daniel Noboa, de Ecuador, con 47,4%; Santiago Peña, de Paraguay, con 45,5%; Nasry Asfura, de Honduras, con 43,2%; José Antonio Kast, de Chile, con 42,9%; y Rodrigo Paz, de Bolivia, con 41,6%.

Por debajo de ese grupo aparece Yamandú Orsi, de Uruguay, con 37,7%, y luego Milei, con 35,5%, en el puesto 14. Detrás quedaron Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33,9%; José Raúl Mulino, de Panamá, con 32,1%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8%; y Bernardo Arévalo, de Guatemala, que cerró el listado con 28,2%.

El dato que más cambió respecto de agosto

El movimiento más fuerte del mes fue el de Rodrigo Paz, de Bolivia, cuya valoración positiva cayó de 50,5% a 41,6%, una baja de 8,9 puntos. En sentido contrario, el que más creció fue Luis Abinader, que subió 2,7 puntos y llegó al 50,8%.

El estudio fue realizado entre el 7 y el 11 de septiembre mediante cuestionarios online a mayores de 18 años. Las muestras oscilaron entre poco más de 3.200 y 4.200 casos por país, con márgenes de error informados de entre ±1,5% y ±1,7%. En Argentina se relevaron 4.060 casos.

Un punto importante es que el ranking no pregunta a todos los latinoamericanos qué presidente prefieren, sino que compara la imagen que cada mandatario obtiene entre los ciudadanos de su propio país. Por eso, funciona como una fotografía regional de aprobación interna y no como una elección directa entre líderes.