Malvinas: el Reino Unido respaldó a las empresas y cuestionó las sanciones impulsadas por Argentina

El Reino Unido volvió a endurecer su postura sobre las Islas Malvinas y salió en respaldo de las empresas y personas que desarrollan actividades económicas en el archipiélago. El gobierno de Keir Starmer calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” las acciones impulsadas por Argentina contra compañías vinculadas con negocios en las islas, especialmente en el sector de hidrocarburos.

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La posición fue expresada este jueves por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar , quien sostuvo que Londres respalda plenamente a quienes suministran bienes y servicios a las Malvinas. Según el comunicado oficial, el Reino Unido considera que los habitantes del archipiélago tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y que esa facultad forma parte de su interpretación del principio de autodeterminación.

El pronunciamiento se produjo después de que Argentina profundizara las acciones contra empresas relacionadas con la explotación de recursos naturales en las aguas que considera bajo su soberanía . El conflicto tiene como uno de sus principales focos al proyecto petrolero Sea Lion , desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Desde Londres cuestionaron las advertencias y medidas contra empresas e individuos que mantienen vínculos comerciales, directos o indirectos, con las islas. “Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, sostuvo Kumaran en el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

La declaración se suma a una guía oficial publicada por el Reino Unido el 15 de septiembre , destinada a compañías y personas que realizan actividades económicas en las Malvinas o que les suministran bienes y servicios. El documento sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro del archipiélago ni sobre las empresas que desarrollan allí sus actividades.

El gobierno británico también ofreció asistencia a empresas que puedan enfrentar presiones en terceros países como consecuencia de sus negocios vinculados con las islas y recomendó a quienes reciban comunicaciones de autoridades argentinas que recurran a asesoramiento jurídico independiente.

Argentina había rechazado la guía británica

La publicación británica había generado una respuesta inmediata de la Cancillería argentina, que expresó su “más enérgico rechazo” y acusó a Londres de promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que Argentina considera ilegítimas.

El Gobierno argentino informó además que había enviado cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas ubicadas en 30 países, iniciado 60 procedimientos administrativos y presentado denuncias penales contra compañías y directivos vinculados con las actividades hidrocarburíferas en las islas.

La disputa se profundizó después de que la Justicia Federal de Río Grande ordenara a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras relacionadas con Sea Lion, incluyendo perforaciones e instalaciones vinculadas con el proyecto petrolero.

Mientras tanto, Londres ratificó que continuará respaldando la actividad económica en las Malvinas y afirmó que existen nuevas oportunidades para empresas interesadas en operar en el archipiélago. La disputa por la soberanía y por la explotación de sus recursos naturales vuelve así a quedar en el centro de la agenda bilateral entre Argentina y el Reino Unido.