Reino Unido renovará sus aviones de guerra para reforzar la defensa de las Malvinas

En medio de la creciente tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas , el gobierno británico confirmó que renovará parte de su dispositivo militar en el archipiélago. Los cuatro aviones de combate Typhoon que actualmente cumplen funciones en las islas serán reemplazados por aeronaves de una versión más avanzada.

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La confirmación fue realizada por Luke Pollard, ministro de Estado británico para la Preparación de la Defensa y la Industria , en respuesta a una consulta del parlamentario conservador Ben Obese-Jecty. Según explicó, los cuatro Typhoon de la Tranche 1 serán sustituidos por cuatro aeronaves Typhoon de la Tranche 2 provenientes de la flota existente de la Real Fuerza Aérea.

El recambio está previsto para fines de noviembre o comienzos de diciembre de 2027 . Los actuales aviones serán trasladados posteriormente al Reino Unido, donde serán retirados del registro de la Autoridad de Aviación Militar y comenzará su proceso de baja.

La principal diferencia estará en las capacidades militares de los nuevos Typhoon , que cuentan con sistemas de radar y armamento más avanzados. De esta manera, el Reino Unido reforzará las capacidades de su fuerza aérea desplegada en el Atlántico Sur, aunque sin incorporar aeronaves de nueva fabricación.

El medio especializado UK Defence Journal señaló que se trata de una mejora de las capacidades británicas en la región, aunque los aviones serán trasladados desde otras unidades de la Royal Air Force.

Qué función cumplen los aviones británicos en las islas

Los Typhoon de la Tranche 1 son los primeros ejemplares de producción de este modelo y fueron entregados a comienzos de la década de 2000. Desde 2019 comenzaron a ser retirados progresivamente de otros servicios, aunque algunas unidades continuaron utilizándose para entrenamiento y para el despliegue en las Malvinas.

En el archipiélago cumplen principalmente tareas vinculadas con la alerta de rápida reacción, un dispositivo que permite responder ante eventuales situaciones que requieran la intervención de aeronaves de combate.

El recambio ocurre en medio de una creciente tensión

La renovación de los aviones se conoce mientras aumentan las señales de tensión entre Argentina y Reino Unido por la cuestión Malvinas. En los últimos días, el presidente estadounidense Donald Trump incluso calificó como un “desastre potencial” un eventual conflicto entre ambos países por la soberanía de las islas.

Durante una gira por Irlanda, Trump sostuvo que podría intervenir si Argentina o Reino Unido le solicitaran ayuda para resolver la disputa. Además, semanas atrás había planteado la posibilidad de revisar el respaldo estadounidense a la posición británica sobre la soberanía del archipiélago.

En paralelo, Argentina avanza con el fortalecimiento de su infraestructura militar en Ushuaia, donde el Gobierno prevé destinar más de $300.000 millones durante 2027 para las obras de la Base Naval Integrada, con el objetivo de finalizar el proyecto hacia fines de 2029.

El reemplazo de los Typhoon en Malvinas se suma así a una serie de movimientos militares y políticos que mantienen a la disputa por las islas nuevamente en el centro de la agenda internacional.