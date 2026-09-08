    • 8 de septiembre de 2026 - 17:32

    Malvinas: el Reino Unido buscó bajar la tensión con la Argentina y dijo que aspira a tener una "relación constructiva"

    La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, destacó los “intereses compartidos” entre ambos países. Sin embargo, remarcó que “no debe haber duda de la soberanía del Reino Unido sobre las islas”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un gesto para bajar la tensión, el Reino Unido dijo que aspira a tener una “relación constructiva” con la Argentina en medio del renovado reclamo del gobierno de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas.

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    La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, dijo en una presentación en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico: “El Reino Unido quiere seguir manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina, con respecto a un rango de intereses compartidos”.

    McNeill aclaró igualmente que “no hay duda” sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas: “No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas”.

    La funcionaria del gobierno del primer ministro Andy Burnham dijo que el futuro de las islas solo pueden decidirlo sus habitantes y recordó que en el último referéndum que se hizo en el territorio, en 2013, un 99,8% de ellos respaldaron que el archipiélago siga bajo administración británica.

    El Reino Unido destacó su alianza con Estados Unidos y relativizó los reclamos de Milei por las Islas Malvinas

    La integrante de la cancillería británica igualmente destacó la alianza con Estados Unidos y descartó que las medidas dispuestas por el presidente Javier Milei vayan a tener impacto en la soberanía de las islas Malvinas, en medio de la intensificación de los reclamos por el territorio.

    McNeill destacó: “Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”, afirmó.

    Las declaraciones de la funcionaria británica, ante legisladores, fueron luego de las medidas dispuestas por Milei, por las que el Gobierno sancionará a compañías petroleras que operen en las Malvinas. De hecho el Ejecutivo denunció a las empresas que buscan extraer petróleo en las Malvinas sin autorización ni concesión del Estado argentino, como anticipó TN.

    El Presidente dispuso estas medidas luego de las declaraciones de su par de Estados Unidos Donald Trump, que sugirió que podría retirar el apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas, al plantear: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

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