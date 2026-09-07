El ministro de Seguridad de Israel le pidió a Benjamin Netanyahu que reconozca la soberanía argentina en las Malvinas

Un importante ministro del gabinete israelí le pidió al premier, Benjamin Netanyahu, que reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Además, insistió en sancionar a Gran Bretaña.

El Gobierno denunciará a las cinco empresas que buscan extraer petróleo de las Malvinas

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió en X el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

En su mensaje, el ministro de reconocida tendencia ultraderechista, afirmó: “Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.

“Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, indicó.

El gobierno de Israel es un gran aliado de Javier Milei, quien ha visitado ese país en varias ocasiones desde su asunción. El presidente argentino ha respaldado a Israel en forma total durante la guerra en Gaza.

La posición de Donald Trump sobre Malvinas

El reclamo del ministro israelí se conoció días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dejó entrever la posibilidad de cambiar la postura de Estados Unidos sobre las Malvinas. Israel es un firme aliado de Washington.

Todo comenzó con una pregunta de un periodista el 31 de agosto sobre el respaldo de Washington a Gran Bretaña frente a la disputa por Malvinas. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que medios británicos publicaran que la Casa Blanca estaba considerando retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar a Londres a aumentar su gasto de defensa.

Trump quiere que Londres aumente al 5% de su PBI su gasto militar en el marco de la OTAN.

En Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional una serie de medidas para reforzar la estrategia argentina sobre las Islas Malvinas y advirtió sobre el avance del proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de petróleo en el área de las islas.

Las medidas incluyen sanciones a empresas e individuos que participen en negocios petroleros en el archipiélago.