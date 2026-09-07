La Legislatura puso en marcha el proceso para cubrir tres vacantes judiciales de mucho peso

El proceso para cubrir tres vacantes judiciales de peso ya comenzó. La Legislatura convocó a los postulantes para las entrevistas presenciales. Arrancan el 10 de septiembre. Si bien todavía no hubo una comunicación formal a los diputados, según supo DIARIO DE CUYO, los ternados ya recibieron el aviso de la Comisión de Justicia y Seguridad, que preside la orreguista Marcela Quiroga. Por ahora no es previsible el acompañamiento de los bloques.

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Las entrevistas no constituyen un paso obligatorio dentro del mecanismo de designación, pero forman parte de una tradición de la Cámara de Diputados: antes de que los bloques hagan sus propuestas en el recinto, los legisladores toman contacto personal con los candidatos que integran las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura. Luego viene el debate y, finalmente, la votación de los nuevos funcionarios judiciales.

En esta oportunidad son tres cargos de relevancia dentro de la estructura del Poder Judicial . El que concentra mayor atención es el de integrante de la Cámara Laboral , vacante desde que Guillermo Baigorrí dejó ese lugar para asumir como fiscal General de la provincia.

Para ese cargo fueron seleccionados Daniela Rivas, Federico Soria y Gustavo Razo , quienes quedaron incluidos en la terna definida por el Consejo de la Magistratura. Por ahora, no hay un favorito definido públicamente y el escenario comenzará a tomar forma a partir de las entrevistas y de las conversaciones políticas que se desarrollen en la previa de la sesión.

La otra terna corresponde al cargo de fiscal de Cámara y está integrada por Juan Manuel García Castrillón, Ignacio Achem y Nicolás Ayestaran . Se trata de otro puesto de relevancia dentro del esquema judicial provincial y cuya definición también quedará en manos de los diputados.

El tercer cargo en disputa es el de asesor oficial de Menores e Incapaces, para el que fueron seleccionadas Yanina Peri, Vanesa Reynes y María Gabriela Pintos.

Las nueve postulaciones surgieron del proceso de evaluación llevado adelante por el Consejo de la Magistratura, organismo que tiene a su cargo la selección de candidatos para los distintos cargos judiciales que luego deben ser definidos por la Cámara de Diputados.

La terna fue confeccionada en una reunión encabezada por el presidente del Consejo de la Magistratura y ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, junto con la representante del Ejecutivo, Laura Palma; la representante del Legislativo, Fernanda Paredes; y los representantes de la abogacía, Raúl Acosta y Vanesa Mestre.

Aunque todavía no hay acuerdos cerrados ni nombres que aparezcan como favoritos, en la Legislatura dan por descontado que el oficialismo provincial buscará alcanzar un entendimiento con sus aliados para avanzar con las tres designaciones. La clave estará, entonces, en las negociaciones que se produzcan en los próximos días y en el nivel de consenso que logre reunir cada candidato.