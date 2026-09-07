    • 7 de septiembre de 2026 - 15:31

    La Legislatura puso en marcha el proceso para cubrir tres vacantes judiciales de mucho peso

    El Consejo de la Magistratura ya había remitido las ternas. Definirán al próximo camarista laboral.

    54607532817_70c8223f22_c
    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    El proceso para cubrir tres vacantes judiciales de peso ya comenzó. La Legislatura convocó a los postulantes para las entrevistas presenciales. Arrancan el 10 de septiembre. Si bien todavía no hubo una comunicación formal a los diputados, según supo DIARIO DE CUYO, los ternados ya recibieron el aviso de la Comisión de Justicia y Seguridad, que preside la orreguista Marcela Quiroga. Por ahora no es previsible el acompañamiento de los bloques.

    Leé además

    la legislatura aprobo un acuerdo que busca vincular a la mineria con los emprendedores de la economia social

    La Legislatura aprobó un acuerdo que busca vincular a la minería con los emprendedores de la economía social
    un concejal ya se anoto para la pelea por la intendencia de caucete en el 2027: como quedo el panorama

    Un concejal ya se anotó para la pelea por la intendencia de Caucete en el 2027: cómo quedó el panorama

    Por Fernando Ortiz

    Las entrevistas no constituyen un paso obligatorio dentro del mecanismo de designación, pero forman parte de una tradición de la Cámara de Diputados: antes de que los bloques hagan sus propuestas en el recinto, los legisladores toman contacto personal con los candidatos que integran las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura. Luego viene el debate y, finalmente, la votación de los nuevos funcionarios judiciales.

    En esta oportunidad son tres cargos de relevancia dentro de la estructura del Poder Judicial. El que concentra mayor atención es el de integrante de la Cámara Laboral, vacante desde que Guillermo Baigorrí dejó ese lugar para asumir como fiscal General de la provincia.

    Para ese cargo fueron seleccionados Daniela Rivas, Federico Soria y Gustavo Razo, quienes quedaron incluidos en la terna definida por el Consejo de la Magistratura. Por ahora, no hay un favorito definido públicamente y el escenario comenzará a tomar forma a partir de las entrevistas y de las conversaciones políticas que se desarrollen en la previa de la sesión.

    La otra terna corresponde al cargo de fiscal de Cámara y está integrada por Juan Manuel García Castrillón, Ignacio Achem y Nicolás Ayestaran. Se trata de otro puesto de relevancia dentro del esquema judicial provincial y cuya definición también quedará en manos de los diputados.

    El tercer cargo en disputa es el de asesor oficial de Menores e Incapaces, para el que fueron seleccionadas Yanina Peri, Vanesa Reynes y María Gabriela Pintos.

    Las nueve postulaciones surgieron del proceso de evaluación llevado adelante por el Consejo de la Magistratura, organismo que tiene a su cargo la selección de candidatos para los distintos cargos judiciales que luego deben ser definidos por la Cámara de Diputados.

    La terna fue confeccionada en una reunión encabezada por el presidente del Consejo de la Magistratura y ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, junto con la representante del Ejecutivo, Laura Palma; la representante del Legislativo, Fernanda Paredes; y los representantes de la abogacía, Raúl Acosta y Vanesa Mestre.

    Aunque todavía no hay acuerdos cerrados ni nombres que aparezcan como favoritos, en la Legislatura dan por descontado que el oficialismo provincial buscará alcanzar un entendimiento con sus aliados para avanzar con las tres designaciones. La clave estará, entonces, en las negociaciones que se produzcan en los próximos días y en el nivel de consenso que logre reunir cada candidato.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La reciente tensión por el Estrecho de Magallanes impactó en la percepción de los chilenos sobre Argentina. Imagen ilustrativa.

    Una encuesta sacude la relación con Chile: 4 de cada 10 ven a Argentina como un país "enemigo"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La gran mayoría de los sanjuaninos está totalmente de acuerdo con la postura de Milei sobre Malvinas, según un sondeo

    La gran mayoría de los sanjuaninos está "totalmente de acuerdo" con la postura de Milei sobre Malvinas, según un sondeo

    El programa del Gobierno prevé movilizar hasta $2 billones del FGS destinados a créditos hipotecarios.

    Créditos hipotecarios: el Gobierno licita $200.000 millones de la Anses para financiar viviendas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil: alcanza a adolescentes de 14 a 18 años

    El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil: alcanza a adolescentes entre 14 y 18 años

    Por Agencia Noticias Argentinas