    • 3 de septiembre de 2026 - 18:50

    La Legislatura aprobó un acuerdo que busca vincular a la minería con los emprendedores de la economía social

    La Cámara de Diputados de San Juan ratificó este jueves un convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Cámara de Diputados de San Juan ratificó este jueves un convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan, destinado a generar acciones de cooperación, capacitación y asistencia para fortalecer proyectos productivos de la provincia.

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    El acuerdo fue tratado durante la Novena Sesión del año, que se desarrolló durante la mañana y estuvo presidida por el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Enzo Cornejo, acompañado por los secretarios Legislativo, Gustavo Velert, y Administrativo, Jorge Fernández.

    El diputado Andrés Castro fue el encargado de presentar los principales argumentos a favor del convenio como miembro informante. Tras su exposición, el cuerpo legislativo avanzó con la ratificación del acuerdo.

    El convenio establece un marco de cooperación y asistencia recíproca entre el Ministerio y la Cámara de Servicios Mineros con el objetivo de coordinar, planificar y ejecutar acciones conjuntas destinadas a fortalecer el sector emprendedor de la economía social de San Juan.

    Entre los puntos centrales del acuerdo se encuentra la posibilidad de facilitar a los emprendedores inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores de la Economía Social el acceso a recursos institucionales, logísticos y técnicos que permitan mejorar sus capacidades productivas y comerciales.

    Además, contempla la organización de actividades de formación, capacitación y asistencia técnica en áreas vinculadas con la gestión empresarial, la comercialización, la innovación y el desarrollo productivo.

    Otro de los ejes será la implementación de mecanismos de asistencia directa para impulsar la creación y sostenibilidad de proyectos productivos, con prioridad para aquellas iniciativas que tengan impacto comunitario y social.

    El convenio también apunta a promover redes de colaboración entre los distintos actores vinculados a la economía social y solidaria.

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