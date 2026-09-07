Créditos hipotecarios: el Gobierno licita $200.000 millones de la Anses para financiar viviendas

El Gobierno pondrá en marcha este lunes una nueva estrategia para impulsar el acceso a la vivienda: licitará $200.000 millones de fondos de la Anses entre bancos, que deberán utilizar ese fondeo para ofrecer créditos hipotecarios en condiciones establecidas por el Ministerio de Economía.

Nuevos créditos hipotecarios UVA: cuándo empezarán a ofrecerse y qué tasa de interés tendrán

Se demoran los créditos hipotecarios de la Anses

La subasta fue convocada por el Banco Central y constituye la primera etapa del programa anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo . El objetivo es que las entidades financieras obtengan fondos a largo plazo y puedan ampliar la oferta de préstamos para familias que buscan acceder a su primera vivienda.

Una vez adjudicados los depósitos, los bancos participantes deberán ofrecer los créditos hipotecarios bajo las condiciones fijadas por el Gobierno.

El esquema contempla movilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses , mediante sucesivas licitaciones de $200.000 millones.

En cada subasta, las entidades podrán ofertar por hasta el 20% del monto total , lo que permitirá distribuir los fondos entre distintos bancos.

El programa contempla dos alternativas para los depósitos:

A un año: rendimiento mínimo de UVA + 2,5%.

rendimiento mínimo de UVA + 2,5%. A cinco años: rendimiento mínimo de UVA + 4,5%.

Las tasas funcionarán como pisos. Los bancos podrán ofrecer rendimientos superiores para intentar quedarse con una mayor cantidad de fondos en la licitación competitiva.

Los requisitos de los nuevos créditos hipotecarios

Las entidades que reciban el fondeo deberán ofrecer préstamos hipotecarios con un plazo mínimo de 15 años y una tasa que no podrá superar el UVA + 7,5% anual.

El monto máximo será de 150.000 UVA por persona, que actualmente equivalen a unos $315 millones, aproximadamente US$206.000.

Los préstamos podrán utilizarse para comprar, construir, ampliar o refaccionar una primera vivienda.

Según las estimaciones oficiales, el programa podría impulsar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.

Caputo remarcó al presentar la iniciativa que el FGS tendrá un rol limitado a aportar liquidez y que serán los bancos los encargados de evaluar a los clientes y asumir el riesgo crediticio de cada préstamo.

Los bancos ya comenzaron a mover sus tasas

Las entidades financieras que actualmente ofrecen créditos hipotecarios mostraron interés en participar de las licitaciones, principalmente por la posibilidad de acceder a fondeo de mayor plazo.

Aunque en el sector reconocen que continuará existiendo cierto descalce entre el plazo de los depósitos y el de los préstamos —muchos créditos pueden extenderse hasta 20 años—, consideran que la iniciativa podría ayudar a dinamizar el mercado hipotecario.

En paralelo, ya comenzó a observarse un movimiento en las tasas. Banco Macro redujo el interés de sus créditos hipotecarios a UVA + 7,5%, el máximo establecido para los préstamos que se financien mediante este programa.

La medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para intentar reactivar el crédito y estimular la actividad económica, después de otras decisiones orientadas a flexibilizar el financiamiento, entre ellas los préstamos en dólares para empresas.