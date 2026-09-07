    • 7 de septiembre de 2026 - 09:08

    La oposición insistirá en Diputados con el debate por la morosidad y la emergencia en discapacidad

    La oposición ratificó una sesión para este miércoles, mientras el oficialismo propuso un cronograma de reuniones informativas que extiende el debate hasta fin de septiembre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Cámara de Diputados se prepara para retomar esta semana el tratamiento de los proyectos vinculados con la morosidad y la emergencia en discapacidad, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y los bloques opositores. La oposición convocó a una sesión para este miércoles con el objetivo de acelerar el debate y evitar nuevas demoras.

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    La disputa se profundizó luego de que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) habilitara la Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, quien presentó un cronograma para avanzar con las iniciativas.

    La propuesta contempla dos reuniones informativas adicionales: una este martes por la tarde y otra el miércoles de la próxima semana. Luego, el oficialismo fijó nuevas reuniones para el 23 y el 30 de septiembre, esta última como fecha prevista para avanzar con los dictámenes.

    Pauli, además, aseguró que trabajará para lograr la unificación de los giros de los distintos proyectos.

    La oposición ratificó la sesión del miércoles

    Los bloques opositores rechazaron el cronograma planteado por el oficialismo y confirmaron que avanzarán con la sesión prevista para el 9 de septiembre.

    Sin embargo, la jornada no tendrá como objetivo aprobar directamente los proyectos. Los sectores opositores buscarán que el recinto emplace a las comisiones y establezca un plazo concreto para la elaboración de los dictámenes sobre las iniciativas vinculadas con la morosidad y la emergencia en discapacidad.

    Desde la oposición cuestionaron que LLA y los bloques dialoguistas estén intentando extender los tiempos de discusión.

    La diputada Cecilia Moreau sostuvo que se trata de una maniobra para “ganar tiempo” y reclamó que la Cámara dé una respuesta frente a una problemática que, según planteó, afecta a millones de argentinos.

    En tanto, la diputada Laura Rodríguez Machado, actualmente integrante de LLA y exPRO, planteó la necesidad de incorporar a sindicalistas y representantes de entidades financieras entre los expositores. Su intervención generó cruces en la comisión y acusaciones de parte de la oposición por una supuesta intención de dilatar el debate.

    Myriam Bregman también cuestionó la extensión del cronograma y ratificó la sesión del 9 de septiembre. La diputada reclamó medidas urgentes frente al endeudamiento y sostuvo que el tratamiento no puede extenderse durante semanas.

    Por su parte, Pablo Juliano, del espacio Unidos, calificó el cronograma como una “tomada de pelo” y señaló que existen más de 40 proyectos relacionados con la problemática.

    El radical también cuestionó que la Comisión de Defensa del Consumidor no tenga participación central en el debate y sostuvo que la situación requiere una respuesta transversal.

    “Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción”, afirmó Juliano.

    Mientras tanto, durante la reunión comenzaron las exposiciones de especialistas e invitados convocados por LLA, la UCR y el PRO, quienes realizaron un diagnóstico sobre la problemática de la morosidad, aunque sin presentar por el momento una propuesta unificada para resolverla.

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