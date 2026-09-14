Tragedia en Indonesia: al menos seis muertos y 129 desaparecidos tras el naufragio de un barco

Al menos seis personas murieron y otras 129 permanecen desaparecidas tras el naufragio de un barco de pasajeros en aguas de Indonesia , mientras los equipos de emergencia continúan con un amplio operativo de búsqueda y rescate.

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La embarcación transportaba a 243 personas cuando naufragó en el mar de Java , según informaron las autoridades indonesias.

Hasta el momento, los equipos de rescate lograron encontrar con vida a 107 personas , mientras continuaban las tareas para localizar a los pasajeros y tripulantes que permanecían desaparecidos.

Las autoridades desplegaron embarcaciones y personal especializado en la zona del naufragio para intentar encontrar sobrevivientes.

Indonesia, un archipiélago formado por miles de islas , depende en gran medida del transporte marítimo para el traslado de pasajeros y mercaderías.

Los accidentes de embarcaciones son frecuentes en el país y en numerosas oportunidades fueron vinculados con problemas de seguridad, condiciones meteorológicas adversas y deficiencias en el cumplimiento de las normas de navegación.

Los equipos de emergencia mantenían activo el operativo mientras se intentaban establecer las causas del naufragio y determinar con precisión la cantidad de personas que viajaban a bordo.