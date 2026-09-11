A 25 años del 11-S, 2.977 drones recrearon las Torres Gemelas en el cielo de Nueva York

El espectáculo luminoso se realizó sobre el puerto de Nueva York y utilizó un dron por cada persona que murió en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

A horas de cumplirse el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre, Nueva York fue escenario de un impactante homenaje. Un total de 2.977 drones iluminó el cielo sobre el puerto y, durante la presentación, las luces se organizaron hasta formar la silueta de las desaparecidas Torres Gemelas.

El espectáculo, denominado “2.977 Lights Over New York Harbor”, se realizó el miércoles por la noche y tuvo un fuerte significado simbólico: cada una de las luces representó a una de las 2.977 personas que murieron durante los ataques contra el World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines.

Uno de los momentos más impactantes se produjo cuando los drones comenzaron a desplazarse y se alinearon en el cielo para reproducir la imagen de las Torres Gemelas a escala real, una de las postales más reconocibles del paisaje de Manhattan antes de los atentados de 2001.

La presentación también incluyó una formación en espiral inspirada en un proyecto arquitectónico que había sido propuesto para reconstruir el complejo del World Trade Center después de los ataques, aunque finalmente no fue elegido. Del homenaje participaron familiares de las víctimas, sobrevivientes y miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York.

El espectáculo se realizó en coincidencia con el tradicional “Tribute in Light”, la instalación que cada año proyecta dos grandes haces de luz hacia el cielo desde el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas. En esta ocasión, la recreación con drones sumó una nueva dimensión visual al homenaje.