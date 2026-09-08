    • 8 de septiembre de 2026 - 19:39

    Murió Lucia Sisic, Miss Austria 2024: tenía 22 años

    La joven representante de Austria falleció a los 22 años. Había nacido con una malformación cardíaca y atravesó siete operaciones a lo largo de su vida.

    Lucia Sisic, la modelo que ostentaba el título de Miss Austria, murió a los 22 años.&nbsp;

    Lucia Sisic, la modelo que ostentaba el título de Miss Austria, murió a los 22 años. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lucia Sisic, quien había sido coronada Miss Austria en 2024, murió a los 22 años. La noticia fue confirmada por la organización del certamen de belleza, que expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la joven y envió sus condolencias a familiares y allegados.

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    La despedida de Miss Austria

    “Con gran consternación y profunda tristeza hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, comunicó la organización a través de Instagram.

    En el mismo mensaje, destacaron que la recordarán como “una joven maravillosa” y acompañaron a su familia y amigos en este difícil momento.

    “Querida Lucia, siempre formarás parte de nuestra familia de Miss Austria. Descansa en paz”, concluyó el comunicado firmado por la directora del certamen, Kerstin Rigger.

    Una vida marcada por sus problemas cardíacos

    Sisic había nacido con una malformación en una válvula del corazón y debió atravesar varias intervenciones quirúrgicas durante su vida. La última operación había sido en 2025.

    Tras aquel procedimiento, la joven había compartido su alivio en redes sociales: “Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”.

    A pesar de sus problemas de salud, Sisic había expresado públicamente su intención de llevar una vida plena y había agradecido en distintas oportunidades a los médicos que la atendieron.

    “Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos”, había manifestado en 2024. También había destacado que estaba orgullosa de “no haberme rendido” pese a las dificultades que debió enfrentar.

    Quién era Lucia Sisic

    Lucia Sisic era oriunda de Viena. Antes de alcanzar el título nacional, había sido elegida Miss Vienna en un certamen realizado en Lugner City, en la capital austríaca.

    En 2024 fue coronada Miss Austria y se mantuvo como la actual representante del certamen debido a que posteriormente no se realizaron nuevas ediciones.

    Su paso por los concursos de belleza estuvo acompañado por una historia personal atravesada por sus problemas cardíacos y las numerosas intervenciones a las que debió someterse desde joven.

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