Investigan qué falló en el accidente del avión de carga que dejó cinco muertos en Miami

Un avión de carga Boeing 767-300 que operaba para Amazon Air se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami y terminó impactando contra varios vehículos que circulaban por una vía cercana. El accidente ocurrió el domingo y dejó al menos cinco muertos y cinco heridos, tres de ellos en estado crítico.

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Impactante video: un avión de carga se salió de pista y terminó en llamas en el aeropuerto de Miami

La aeronave correspondía al vuelo 7598 de la compañía 21 Air y había partido desde San Juan, Puerto Rico. Tras aterrizar, el avión no consiguió detenerse dentro de la pista y atravesó el límite del aeropuerto hasta llegar a una zona utilizada por trabajadores y empresas de los alrededores.

Ahora, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) llevan adelante una investigación para establecer qué provocó el accidente y por qué el avión no pudo frenar a tiempo.

Una de las principales hipótesis está relacionada con el lugar exacto donde la aeronave tocó tierra. En condiciones normales, un avión debería aterrizar dentro de los primeros 914 metros de la pista. Si el contacto se produce demasiado lejos, los pilotos pueden verse obligados a abortar la maniobra y realizar una nueva aproximación.

Videos registrados durante el accidente muestran que el Boeing 767 permaneció durante varios segundos sobrevolando la pista antes de tocar tierra. Una especialista citada por Associated Press señaló que la aeronave parecía no bajar el morro, una maniobra que ayuda a que el tren de aterrizaje principal entre en contacto con el pavimento.

Las condiciones meteorológicas también forman parte de la investigación. Aunque no llovía en el momento del accidente, había nubes de tormenta y fuertes vientos en la zona. Los investigadores deberán determinar si un eventual viento de cola pudo haber aumentado la velocidad del avión respecto de la pista y dificultado la frenada.

De acuerdo con datos de Flightradar24, el avión circulaba a unos 210 kilómetros por hora cuando abandonó la parte utilizable de la pista diagonal.

El aeropuerto de Miami no tiene un sistema de frenado de emergencia

Otro de los aspectos que será analizado es la infraestructura del aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Miami no cuenta con los sistemas de arresto instalados al final de algunas pistas de otros aeropuertos estadounidenses.

Se trata de lechos construidos con materiales livianos y compresibles que permiten desacelerar una aeronave cuando supera el límite de una pista. Según la FAA, estos sistemas contribuyeron a salvar cientos de vidas en distintos incidentes.

La NTSB también revisará el historial de mantenimiento del avión, un Boeing 767-300 fabricado en 1994. La aeronave comenzó su vida operativa como avión de pasajeros y fue convertida en carguero en 2015.

Cinco muertos y cinco heridos

El impacto provocó un incendio de grandes dimensiones y una extensa columna de humo negro. Más de 60 unidades de emergencia y unos 200 efectivos participaron del operativo de rescate.

El piloto y el copiloto quedaron atrapados dentro de la cabina, mientras que varias personas que se encontraban en vehículos también necesitaron ser rescatadas. En total, las autoridades contabilizaron cinco fallecidos y cinco heridos. Tres de estos últimos fueron trasladados en estado crítico a un centro especializado.

El accidente generó además importantes complicaciones en el principal aeropuerto de carga internacional de Estados Unidos. Al menos 187 vuelos fueron cancelados y más de 325 sufrieron demoras durante el domingo, mientras las autoridades trabajaban en el lugar.

La investigación recién comienza y la NTSB deberá determinar si el accidente estuvo relacionado con la aproximación, las condiciones meteorológicas, la capacidad de frenado, el mantenimiento de la aeronave o una combinación de varios factores. Por el momento, no existe una conclusión oficial sobre la causa del siniestro.