Donald Trump regaló 45.000 dólares en efectivo a tres de sus asesoras más cercanas

Una divulgación financiera de la administración estadounidense reveló los millonarios obsequios otorgados a funcionarias de su círculo íntimo. Entre las beneficiadas figuran la encargada de redes, su asistente ejecutiva y la conocida como la "impresora humana".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entregó obsequios en efectivo por 45.000 dólares a tres de sus asesoras principales, de acuerdo con los registros de una reciente información financiera de la administración federal citada por The Washington Post.

Los desembolsos, categorizados formalmente como "obsequios en efectivo para las festividades", equivalen a aproximadamente un tercio del salario anual de 150.000 dólares que percibe cada una de las funcionarias beneficiadas: Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris.

Quiénes son las asesoras agasajadas Natalie Harp (35): Conocida en el entorno presidencial como la “impresora humana”, acompaña permanentemente al mandatario provista de un dispositivo portátil para imprimirle de forma inmediata artículos periodísticos y posteos de redes sociales. Su lealtad la llevó a integrar el reducido grupo que lo secundó en un traslado secreto en una furgoneta de catering en Turquía ante temores de un atentado de Irán.

Margo Martin (31): Su rol abarca la gestión de la comunicación audiovisual y la cobertura de la vida diaria del presidente para plataformas digitales, logrando un acceso de cercanía operativa muy próximo al Círculo de Seguridad del Servicio Secreto.

Chamberlain Harris (26): Asistente ejecutiva del líder republicano, quien además fue designada en la Comisión de Bellas Artes de los Estados Unidos, organismo federal encargado de supervisar los proyectos de construcción en la capital estadounidense.