Javier Milei cierra su gira por Nueva York con una reunión con Netanyahu y una exposición ante inversores

El Presidente tendrá este jueves su última jornada en Estados Unidos, con una agenda que incluye un encuentro con el primer ministro israelí y una disertación ante empresarios y referentes financieros. Luego emprenderá el regreso a Buenos Aires.

Milei cierra su gira por Nueva York con una reunión con Netanyahu y una exposición ante inversores

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Javier Milei finalizará este jueves su gira por Nueva York con una agenda que combinará actividad diplomática y económica. El Presidente tiene previsto reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y luego participar de un almuerzo en el Club Económico de Nueva York, antes de emprender el regreso a la Argentina.

El encuentro con Netanyahu se desarrollará en el marco de la actividad de ambos mandatarios en Naciones Unidas y tendrá como uno de sus ejes la situación en Medio Oriente. La reunión también se producirá después del discurso que Milei brindó ante la Asamblea General de la ONU, donde volvió a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Antes de ese encuentro, el jefe de Estado disertará ante integrantes del Economic Club of New York, una institución que reúne a empresarios y referentes del ámbito financiero. Según la agenda difundida, la exposición está prevista para las 13 y será una de las últimas actividades de Milei antes de dejar Estados Unidos.

En esa presentación, Milei tiene previsto profundizar algunos de los ejes que ya planteó durante su estadía en Nueva York, entre ellos la soberanía sobre Malvinas, la inteligencia artificial, la apertura económica y la política exterior argentina. El mandatario estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La cuestión de la inteligencia artificial ocupó un lugar destacado en sus intervenciones durante la gira. Ante la ONU, Milei sostuvo que la Argentina debe favorecer el desarrollo de esta tecnología y evitar regulaciones que, según su planteo, puedan limitar su expansión.