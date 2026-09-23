Cómo cubrieron los medios británicos el discurso de Javier Milei y el reclamo por Malvinas

La exposición del presidente argentino en la Asamblea General de la ONU generó fuerte eco en la prensa del Reino Unido. Sky News, The Guardian y The Sun pusieron la lupa sobre la retórica presidencial, el pedido de negociación por el archipiélago y las duras críticas al organismo internacional.

El paso del presidente Javier Milei por la Asamblea General de las Naciones Unidas no pasó desapercibido en el plano internacional, y la prensa británica reaccionó de inmediato. Los principales medios de comunicación del Reino Unido concentraron sus coberturas en dos ejes centrales: el firme reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y los cuestionamientos del mandatario hacia el funcionamiento de la ONU.

Desde antes de que el jefe de Estado subiera al atril en Nueva York, la expectativa ya era alta en la isla. La cadena Sky News encuadró el discurso como un nuevo capítulo dentro de la disputa bilateral, señalando que la tensión diplomática volvió a ganar intensidad en las últimas semanas en el marco de medidas argentinas vinculadas a la explotación petrolera en la zona.

Tras escuchar la alocución, la emisora puso especial énfasis en el rechazo de Milei a la aplicación del principio de autodeterminación para los kelpers y en su llamamiento formal a Londres para retomar las negociaciones por la vía pacífica, sin dejar de lado sus duras críticas al tildar a Naciones Unidas de "organización inútil".

La mirada de The Guardian y la reacción de The Sun Por su parte, el tradicional diario The Guardian siguió el evento en vivo y describió al mandatario argentino con su habitual estilo antes de su turno de orador ("Siempre una figura colorida, veamos qué dice"). Una vez iniciado el mensaje, el periódico consideró que Milei "elevó el tono de su retórica" respecto a la cuestión soberana.

El medio británico analizó el tramo en el que el Presidente advirtió que la Argentina "no permanecerá indiferente" ante la explotación de recursos naturales en el archipiélago —mencionando el proyecto petrolero Sea Lion—, un pasaje que el periódico calificó de "algo amenazante" al notar que no se detallaron los alcances prácticos de la advertencia. Asimismo, reflejó la definición de Malvinas como una "causa nacional" y las críticas al organismo internacional por "mirar para otro lado".