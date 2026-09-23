Javier Milei hablará ante la ONU: Malvinas e inteligencia artificial, entre los temas centrales

El presidente Javier Milei volverá este miércoles a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas , en Nueva York, en lo que será su tercera participación en el foro internacional. Su exposición tendrá como principales ejes el reclamo argentino por las Islas Malvinas, el desarrollo de la inteligencia artificial y las críticas al funcionamiento de la ONU .

Milei prepara su discurso ante la ONU con tres ejes: críticas al organismo y rechazo a regular la IA

La presentación está prevista para el mediodía, hora argentina , y se producirá en el marco del debate general de la 81ª Asamblea General. Milei llegó a Estados Unidos el martes y mantuvo una agenda que incluyó su participación en la cumbre del Escudo de las Américas y un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio .

Uno de los capítulos centrales del discurso será el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas . Según lo anticipado desde el Gobierno, Milei ratificará la posición argentina frente al Reino Unido y cuestionará iniciativas vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

El planteo llega después de las medidas anunciadas por el Gobierno en septiembre, que incluyen mayores sanciones para empresas que participen de actividades vinculadas con recursos naturales en las islas , un proyecto de ley relacionado con la defensa de la soberanía y fondos destinados a una base naval integrada en Tierra del Fuego.

Además, se espera que el Presidente vuelva a sostener que la disputa por la soberanía debe resolverse mediante negociaciones entre Argentina y el Reino Unido , una posición que ya había planteado durante sus anteriores intervenciones ante la ONU.

Críticas al funcionamiento de la ONU

Otro de los ejes estará relacionado con el papel de las Naciones Unidas y su intervención en asuntos internos de los Estados. Milei ya había desarrollado esta postura durante sus discursos de 2024 y 2025, cuando cuestionó el alcance de las organizaciones internacionales y planteó la necesidad de limitar sus competencias.

En esta oportunidad, el mandatario volverá a plantear que los organismos multilaterales deberían respetar las decisiones soberanas de cada país. El tema forma parte de una línea discursiva que el Presidente viene sosteniendo desde su primera participación en la Asamblea General.

La defensa del desarrollo de la inteligencia artificial

El tercer punto estará vinculado con la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico. Milei expondrá una postura favorable a continuar impulsando el avance de estas tecnologías y cuestionará los escenarios que advierten sobre consecuencias negativas derivadas de su expansión.

Desde el Gobierno sostienen que el desarrollo de la IA puede contribuir al crecimiento económico y al aumento de la productividad. El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, también planteó que uno de los riesgos para los países puede ser avanzar demasiado lentamente en esta área.

Tras su presentación ante la ONU, Milei continuará con su agenda en Nueva York. Tiene previsto participar de una conferencia de la Fundación Federalismo y Libertad y mantener encuentros con empresarios. El jueves, además, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de emprender el regreso a la Argentina.